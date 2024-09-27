Стало известно, как Карагандинская область готовится к паводкам 2025 года

В Карагандинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду 2025 года: из 161 запланированного мероприятия выполнено 76, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как говорится на официальном сайте ведомства, 26 сентября прошел брифинг с участием старшего инженера управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Карагандинской области Нурлыбека Нурмаганбета и главного специалиста УЧС Караганды Мерея Оспанова.

В целом по региону полностью завершено 21 мероприятие, два мероприятия по реконструкции мостов на дорогах областного значения перенесены на текущий год.

В этом году областным Планом инженерных работ на территории 75 населенных пунктов запланировано 161 мероприятие, включая санацию русел рек (7), строительство защитных дамб (15), укрепление защитных дамб (37), повышение пропускной способности (40), очистку дренажных систем (25), ремонт гидротехнических сооружений (16) и 21 другое мероприятие.

Из 161 запланированного мероприятия уже выполнено 76, по остальным 85 ведется работа - до конца ноября текущего года планируется завершить все мероприятия.

По состоянию на 26 сентября в области возведено и укреплено около 25 км (24,8 км) защитных валов, проведена санация 5,5 км паводкоопасных русел рек, очищено более 3,7 км водозаборных каналов, увеличена пропускная способность на 22 участках автомобильных дорог.

В 2024 году в разных частях страны наблюдались паводки. Они затронули целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

Стоит отметить, что в Карагандинской области проводилась активная работа по возмещению ущерба от наводнения. В Шетском районе пострадавшим жителям покупали и отстраивали новые дома, компенсировали потери домашнего скота. Всего в районе были затоплены 60 домов. Новое жилье выдавалось площадью 75 квадратных метров.