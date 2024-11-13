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Снегопад в Астане: власти обратились к жителям и гостям столицы

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Уборка снега в Астане
Уборка снега. Фото: акимат Астаны

В Астане обильный снегопад. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, акимат просит горожан и гостей города быть осторожными на дорогах, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте акимата Астаны, в связи с обильными осадками в столице коммунальные службы работают в круглосуточном посменном режиме. Более 1300 единиц спецтехники и свыше 300 дорожных рабочих вышли на уборку снега в ночную смену.

13 ноября за день из Астаны вывезли свыше 26 тысяч кубометров снега, что составляет объем более 2,1 тыс. большегрузов.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны 14,3 тыс. рейсами вывезено свыше 181 тыс. кубометров снега.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В первую очередь ведётся уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах", - поясняет ведомство.

В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

По данным РГП "Казгидромет", 14 ноября в Астане ожидается переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - информирует астанчан городской акимат.

Напомним, непогода на Астану обрушилась еще на прошлой неделе. Жители города в соцсетях делились последствиями стихии. Так, в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

После стало известно о сокращении уроков в школах Астаны, а после школьников обеих смен переводили на дистанционный формат обучения. Также сообщалось, что из-за порывистого ветра некоторые районы Астаны остались без света.

На фоне непогоды столичные жители делились в Сети фото и видео, где буквально все летало и падало, в том числе и дворовые беседки. На тот момент в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, из них детей - более 30.

11 ноября в управлении здравоохранения Астаны сообщили, что по последним данным, в травмпункты города обратилось более 90 человек, в том числе дети.

12 ноября полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - он намеривался перейти реку по льду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187009-snegopad-v-astane-vlasti-obratilis-k-zhitelyam-i-gostyam-stolicy/

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