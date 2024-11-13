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Могут ли закрыть "Казахфильм", рассказала министр Балаева

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Киностудия "Казахфильм" имени Ш. Айманова
Киностудия "Казахфильм" имени Ш. Айманова. Фото: kazakhfilm.kz

Глава Министерства культуры и информации в кулуарах мажилиса рассказала, грозит ли закрытие старейшей киностудии - "Казахфильму", передает корреспондент NUR.KZ.

"Однозначно, нет. Я как министр заявляю. Поскольку это наша история. А также развитие кино, кинематографии напрямую связано с "Казахфильмом". Конечно, это наш поколенческий долг - сохранить это предприятие и, естественно, развивать", - заявила Аида Балаева.

По ее словам, сейчас Министерство культуры и информации не имеет правовых основ напрямую финансировать "Казахфильм".

"Нами сейчас готовятся конкретные меры. Во-первых, на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос.

То есть, в закон включить норму, в который "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования - через госзадания, через отдельные механизмы. Но напрямую финансироваться… сейчас он не имеет права так финансироваться, поэтому это вопрос времени.

Мы также пересматриваем менеджментский подход, поскольку "Казахфильм" в критическом состоянии. С учетом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые они получают от аренды отдельных помещений и оборудования, направляются на заработную плату тех сотрудников, которые там работают", - пояснила министр.

Напомним, в начале ноября киностудия "Казахфильм" опубликовала в соцсети заявление по поводу сообщений о продаже участка земли по проспекту Рыскулова, 101Б, вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката". Представители студии заявили, что в Сети распространяется ложная информация, и пригрозили за это судом.

Отметим, это не первый случай, когда киностудия "Казахфильм" оказывается во внимании общественности.

В августе прошлого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию.

В декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале этого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

В середине июля сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату.

В начале августа стало известно о том, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм", а на его место исполняющим обязанности назначен Айдар Омаров.

Добавим, по информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186750-mogut-li-zakryt-kazahfilm-rasskazala-balaeva/

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