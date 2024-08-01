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Минкультуры выступило с заявлением о руководстве киностудии "Казахфильм"

Опубликовано:

Айдар Омаров
Айдар Омаров. Фото: instagram.com/_aidar.kz

Айдар Омаров стал исполняющим обязанности главы киностудии "Казахфильм" - об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК, передает NUR.KZ.

Стало известно о том, что временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее он занимал пост вице-президента киностудии.

По информации МИА "Казинформ", Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм".

"Я сейчас в Китае, получил приглашение на один проект. Участие в нем займет некоторое время. Поэтому я принял решение уйти с "Казахфильма", - заявил он корреспондентам агентства.

По его словам, он ушел добровольно - его уход не связан со спором о зарплате творческого объединения "Казахская анимация".

Отметим, в середине июля сотрудники АО "Казахфильм" собрались и требовали выхода на разговор своего начальника. Как утверждают сами работники киностудии, причина - невыплата зарплаты.

Руководство "Казахфильма" отмечало, что оплата аниматорам состояла из двух частей - оклада и гонорара. Зарплату творческой группе давали исправно. А вот дополнительные деньги действительно выплатить пока не могут, поскольку заказчик отказался от фильма. И на него подали в суд.

Напомним, что актер Азамат Сатыбалды был назначен президентом "Казахфильма" в конце июля 2023 года.

До этого он занимал пост ректора Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2143300-aydar-omarov-stal-i-o-glavy-kinostudii-kazahfilm/

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