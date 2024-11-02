Киностудия "Казахфильм" пригрозила судом распространителям дезинформации

Киностудия "Казахфильм" опубликовала в соцсети заявление по поводу сообщений о продаже участка земли по проспекту Рыскулова, 101Б, вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката", передает NUR.KZ.

Заявление появилось на официальной странице киностудии в Facebook.

"Киностудия "Казахфильм" опровергает ложную информацию о продаже участка и ужесточении пропускного режима", - сообщается в публикации.

Киностудия "Казахфильм" имени Ш. Айманова заявляет, что распространяемая в последние дни информация о продаже участка земли по проспекту Рыскулова, 101Б, вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката" не соответствует действительности.

На данный момент участок и здание остаются в собственности киностудии и не подлежат продаже, подчеркивается в сообщении.

"На участке было выявлено здание в аварийном состоянии, что подтвердилось неоднократными осмотрами специалистами киностудии. Для обеспечения безопасности и исключения несчастных случаев на территории, "Казахфильм" инициировал проведение комплексной экспертизы с привлечением представителей акимата города Алматы, которые должны оценить степень аварийности объекта.

На основании заключения специалистов будут приняты дальнейшие решения по безопасному использованию данного здания.

Вся информация о якобы состоявшейся продаже участка и комплекса зданий является ложной. В случае дальнейшего распространения этих недостоверных данных, мы оставляем за собой право обратиться в суд", - пишут представители киностудии.

Сообщения об ужесточении пропускного режима на территории киностудии "Казахфильм" также не соответствуют действительности.

Действующая система пропусков предназначена для обеспечения безопасности сотрудников и охраны имущества студии. Подобные меры являются общепринятой практикой на киностудиях по всему миру и необходимы для предотвращения краж, поджогов и других происшествий.

Недавние меры усиления безопасности были введены в ответ на инциденты, случившиеся на территории студии, такие как пожар и нападение на сотрудников, и направлены на защиту всех работающих на студии, пишут представители студии.

"Мы также хотим пояснить информацию о текущем финансировании кинопроектов.

В 2023 году Государственный центр поддержки национального кино заключил контракты на производство 18 проектов, из которых 10 получили финансирование в размере более 70%, включая два проекта, профинансированные на 100%.

Оставшиеся восемь проектов получили финансирование менее 50%, при этом по ряду из них произведены промежуточные выплаты.

Задержки финансирования некоторых проектов связаны с поздним выделением средств Комитетом казначейства. Также отметим, что отдельные задержки обусловлены несвоевременной сдачей отчетов по выполненным работам, что является необходимым условием для получения следующих траншей", - сообщается в публикации.

Киностудия "Казахфильм" напоминает, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

"Мы призываем соблюдать корректность в подаче информации и оставляем за собой право обратиться в соответствующие органы для защиты нашей репутации и привлечения к ответственности за распространение недостоверных сведений", - подчеркивается в сообщении студии.

Отметим, это не первый случай, когда киностудия "Казахфильм" оказывается во внимании общественности.

В августе прошлого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию.

В декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале этого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

В середине июля сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату.

В начале августа стало известно о том, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм", а на его место исполняющим обязанности назначен Айдар Омаров.

Добавим, по информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.