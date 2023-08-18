Как повысить статус "Казахфильма", рассказал Токаеву новый глава киностудии

Касым-Жомарт Токаев и Азамат Сатыбалды. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя АО "Казахфильм" Азамата Сатыбалды, об этом сообщается на .

На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры.

Азамат Сатыбалды рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внес свои предложения по повышению статуса киностудии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "Казахфильм" в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства.

Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Как считает президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

Стоит отметить, что несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев встречался с известным во всем мире режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

В разговоре с режиссером голливудских блокбастеров глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.

Напомним, что Азамат Сатыбалды был назначен президентом АО "Казахфильм" в конце июля этого года. С февраля 2022 года он работал ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033097-kak-povysit-status-kazahfilma-rasskazal-tokaevu-novyy-glava-kinostudii/