Хищение свыше 400 млн тенге для съемок фильма выявили в "Казахфильме"

Хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, выявили прокуроры Алматы в ходе проверки "Казахфильма", передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма.

"Прокуратурой города Алматы по итогам проверки акционерного общества "Казахфильм им. Шакена Айманова" начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Досудебное расследование проводится департаментом экономических расследований", - говорится в сообщении.

Ни название фильма, ни других подробностей расследования надзорное ведомство не уточнило.

Согласно положениям статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.