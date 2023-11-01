"Казахфильм" имени Шакена Айманова собираются преобразовать в национальную киностудию – такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

"Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию – об этом говорится в документе "О внесении изменений в некоторые решения правительства РК", опубликованном на портале 1 ноября Министерством культуры и информации.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.

Так, киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова будет преобразована в АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

"В целях исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева по преобразованию киностудии "Казахфильм" в национальную киностудию", – говорится в обосновании документа.

Напомним, в августе этого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры.

Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.