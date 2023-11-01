"Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию
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"Казахфильм" имени Шакена Айманова собираются преобразовать в национальную киностудию – такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".
"Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию – об этом говорится в документе "О внесении изменений в некоторые решения правительства РК", опубликованном на портале 1 ноября Министерством культуры и информации.
Публичное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.
Так, киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова будет преобразована в АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
"В целях исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева по преобразованию киностудии "Казахфильм" в национальную киностудию", – говорится в обосновании документа.
Напомним, в августе этого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры.
Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.
По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043533-kazahfilm-preobrazuyut-v-natsionalnuyu-kinostudiyu/