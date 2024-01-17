Задолженности и другие проблемы: Балаева рассказала, как собираются спасать "Казахфильм"

Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать, передает NUR.KZ.

Министр записала видеообращение, которое опубликовала на своей официальной странице в Facebook. Она высказалась о проблемах АО "Казахфильм".

"К сожалению, в настоящее время киностудия имеет задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками и ряд других проблем финансово-административного, хозяйственно-инфраструктурного характера. Но самое главное – она законодательно лишена возможности выйти на самообеспечение и рентабельность", – рассказала она.

Аида Балаева отметила, что в 2019 году право на производство кино было законодательно передано Центру развития кино.

"Это не просто лишило "Казахфильм" его прямых функций, а поставило его в один ряд с многочисленными частными студиями, подчинив общим конкурсным правилам, согласно которым киностудия имела право только на творческие расходы", – объяснила министр.

При это она подчеркнула, сто судьба "Казахфильма" – это судьба всей киноиндустрии Казахстана.

В связи с этим Балаева заявила, что ее ведомство принимает ряд мер.

Так, решено было повысить прозрачность и конкурентность конкурсов, а также эффективность комиссий, работающих на питчингах.

"Если ранее проекты заказывались государством, теперь мы объявили конкурс сценариев по тематическим направлениям. Кроме того, по каждому жанру заявки участников будут оценивать отдельные группы экспертов, тогда как ранее все проекты оценивала одна группа", – отметила министр.

Второй шаг – поправки в закон о кино, которые вернут "Казахфильму" право вновь производить кинопродукцию, организовывать фестивали, делать дубляж.

Также решаются инфраструктурные проблемы – формируются конкурсные процедуры на ремонт двух съемочных павильонов, идет поиск инвесторов для обновления инвентаря и благоустройству киностудии.

При этом она подчеркнула, что земельный участок киностудии находится в собственности государства.

Напомним, на прошлой неделе вокруг киностудии "Казахфильм" разгорелся скандал. Актер Куандык Дюсенбаев, который показал журналистам десятки китайских авто без номеров рядом со съемочными павильонами.

"Такой большой начальник рекламирует автомобили. Сейчас он отправил часть сотрудников в отпуск без содержания. Говорит, нет денег. Я не человек, который преследует Азамата Сатыбалды. Сейчас положение киностудии очень плохое. Виновны в этом в первую очередь начальство и после них министерство.

Сейчас ситуация такая: стоимость аренды павильона подняли на 200%, раньше была 250, сейчас 750 тысяч тенге. Сейчас павильоны заброшены", – отмечал актер.

При этом в декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

Также в ноябре 2023 года стало известно, что "Казахфильм" собираются преобразовать в национальную киностудию.