Сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату

Сотрудники АО "Казахфильм" сегодня собрались и требовали выхода на разговор своего начальника. Причина, как утверждают сами работники киностудии, - невыплата зарплаты, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, сегодня сотрудники "Казахфильма" шумно требовали зарплату. Они утверждают, что заработных плат не видели почти год.

Аниматоры киностудии, как сообщает телеканал, последние несколько лет работали над полнометражным анимационным фильмом "Алтын адам". Работу сдали, но и за нее так и не заплатили.

На днях, как утверждают сами мультипликаторы, их и вовсе попросили освободить кабинеты.

"В проекте "Алтын адам" с августа прошлого года наш коллектив – художники, аниматоры – не получают свою зарплату. Мы все работаем по контракту, по договору. Все законно. Но деньги не платят. При этом налоги компания выплачивает, чтобы создать иллюзию, как будто мы получаем зарплату. Перед государством задолженностей у них нет поэтому", - отмечает сотрудник отдела анимации АО "Казахфильм" Жанадил Байдарбеков.

Как отмечает телеканал, уже почти год команда аниматоров не может получить свои деньги. Несмотря на то, что аниматоры работу сдали, заказчик отказался от проекта.

"Общая сумма долга по зарплатам – свыше 500 миллионов тенге. Директор сказал отдать авторские права на ленту и пустить в прокат. А все заработанные деньги мы можем забрать. Но фильм не готов к показу, это пилотный проект. Вчера вообще всех выгнали, кабинеты опечатали", - говорит редактор отдела анимации АО "Казахфильм" Ерлан Толеутай.

В руководстве "Казахфильма" отмечают, что оплата аниматорам состояла из двух частей – оклада и гонорара. Зарплату творческой группе давали исправно. А вот дополнительные деньги действительно выплатить пока не могут, поскольку заказчик отказался от фильма. И на него подали в суд.

"Мы все работы сдали. Но заказчик не принял работу. Сейчас у нас идут судебные разбирательства. Что касается заработных плат - мы все зарплаты выплатили. У нас остались невыплаченными только суммы по гражданско-правовому характеру, то есть услуги у нас не оплачены", - сообщил вице-президент по производству АО "Казахфильм" Айдар Омаров.

Почему заказчик отказался от проекта, создателям не рассказывают. Но аниматоры уверены: фильм получился интересным. Поэтому творческий коллектив отступать не собирается.

Источник: КТК

Напомним, в августе прошлого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию.

В декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале этого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.