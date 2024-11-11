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Снег, дожди и до 10 градусов тепла ожидаются в Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Искусственная трава под снегом
Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие 7 дней, с 11 по 17 ноября, в Алматы ожидается неустойчивая погода - солнечные дни будут сменять снегом и дождем. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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11 ноября в Алматы будет облачно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 5 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 10 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

12 ноября ожидается пасмурные облака. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

13 ноября обещают дождь и снег. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 6 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

14 ноября в Алматы вновь обещают снег. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 4 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.

15 ноября осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

16 ноября ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градуса. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,5 м/с.

17 ноября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 7 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 10 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185488-sneg-dozhdi-i-do-10-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег, дожди и до 10 градусов тепла ожидаются в Алматы на этой неделе

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