Теплую неделю обещают синоптики жителям Шымкента

В ближайшие 7 дней, с 11 по 17 ноября, в Шымкенте ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 ноября в Шымкенте будет малооблачно. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

12 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 2,5 м/с.

13 ноября будет небольшой дождь. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 6 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

14 ноября в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем – плюс 5 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

15 ноября будет пасмурно. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

16 ноября вновь будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,0 м/с.

17 ноября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.