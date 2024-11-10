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Штормовое предупреждение объявили практически по всему Казахстану

Опубликовано:

Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

11 ноября практически во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Во многих областях ожидаются гололед и метель.

По данным синоптиков, в понедельник, 11 ноября днем, на севере Алматинской области ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области обещают ветер с порывами 23-28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем на горных перевалах области будут порывы 25 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный. А на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Павлодарской области сохраняются осадки (дождь, снег), на западе, юге, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области с порывами 15-20 м/с.

Ночью по Костанайской области ожидаются гололед, метель, днем на севере, востоке, юге области - низовая метель, гололед. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

11 ноября ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. А в Восточно-Казахстанской области будет низовая метель, ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Абай ожидается низовая метель, ветер с порывами 15-20 м/с. А в Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке, в центре ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области - туман.

В Астане временами ожидается низовая метель, ночью и утром - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью, порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юге, востоке ожидаются метель, туман, гололед. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в области Жетісу ожидается усиление ветра до 15-20, днем - временами 25 м/с.

11 ноября ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман.

А в Карагандинской области прогнозируют гололед, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185448-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-prakticheski-po-vsemu-kazahstanu/

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