Как преобразился парк Ганди в Алматы после благоустройства (фото)

В Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Теперь там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Благоустройство парка имени М. Ганди в Алматы, который ежедневно посещает более двух тысяч человек, было проведено в течение месяца. Работы проводились в три этапа.

В акимате напомнили, что благоустройством парка последний раз занимались пять лет назад.

Также отмечается, что с инициативой наладить освещение, восстановить дорожное покрытие и привести в порядок детские площадки выступили жители близлежащих домов в квадрате улиц Жамбыла – Жарокова – Шевченко – Гагарина.

Так, теперь:

Вдоль пешеходных зон для установили 17 пергол со скамейками и качелями. Всего в парке 62 скамейки, из них 12 установлены в шести новых беседках, поставлены 62 новые урны.

Скамейки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сооружена зона с тренажерами под навесом, чтобы заниматься спортом можно было в любую погоду. Под таким же навесом установили и три стола для игры в теннис.

Установлена беговая дорожка в 2,2 км.

Беговая дорожка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Пешеходные дорожки заасфальтировали и расширили. На центральной площадке парка у памятника М. Ганди уложена прочная брусчатка.

В парке теперь можно поиграть в шахматы или настольные игры в стильных новых беседках с освещением.

Беседка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Установлены 5 питьевых фонтанов.

Детскую площадку адаптировали для детей младшего возраста.

Вход в парк им. Ганди. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для прогулок с домашними животными в парке появилось больше места. Площадку для выгула увеличили до 800 квадратных метров.

Более двухсот фонарей освещает парк в вечернее время.

Парк был заложен в начале 1970-х годов. В октябре 2003 года в восточной части парка установили памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. После установки памятника парк получил свое нынешнее название.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы появились два новых парка в канун Дня Республики. Один из них расположился под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй – в логу в микрорайоне Айнабулак-1.

В марте этого года началось строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Его завершение, по словам акима Ерболата Досаева, планируется в конце этого года.

В конце октября стало известно, что в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района начали строительство сквера площадью 0,8 гектара. Ранее жители жаловались на нехватку детских игровых площадок, прогулочных зон, аллей и скверов.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Махатма Ганди – индийский юрист, политик, общественный деятель и писатель, ставший лидером националистического движения против британского господства в Индии.

Получил всемирное признание благодаря своей доктрине ненасильственного протеста (сатьяграха), направленной на достижение политического и социального прогресса. Родился 2 октября 1869 года, умер 30 января 1948 года в Дели, Индия.