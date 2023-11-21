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Как преобразился парк Ганди в Алматы после благоустройства (фото)

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Парк имени М. Ганди
Парк имени М. Ганди. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Теперь там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Благоустройство парка имени М. Ганди в Алматы, который ежедневно посещает более двух тысяч человек, было проведено в течение месяца. Работы проводились в три этапа.

В акимате напомнили, что благоустройством парка последний раз занимались пять лет назад.

Также отмечается, что с инициативой наладить освещение, восстановить дорожное покрытие и привести в порядок детские площадки выступили жители близлежащих домов в квадрате улиц Жамбыла – Жарокова – Шевченко – Гагарина.

Так, теперь:

  • Вдоль пешеходных зон для установили 17 пергол со скамейками и качелями. Всего в парке 62 скамейки, из них 12 установлены в шести новых беседках, поставлены 62 новые урны.
Скамейки в парке имени М. Ганди
Скамейки. Фото: пресс-служба акимата Алматы
  • Сооружена зона с тренажерами под навесом, чтобы заниматься спортом можно было в любую погоду. Под таким же навесом установили и три стола для игры в теннис.
  • Установлена беговая дорожка в 2,2 км.
Беговая дорожка в парке им. Ганди
Беговая дорожка. Фото: пресс-служба акимата Алматы
  • Пешеходные дорожки заасфальтировали и расширили. На центральной площадке парка у памятника М. Ганди уложена прочная брусчатка.
  • В парке теперь можно поиграть в шахматы или настольные игры в стильных новых беседках с освещением.
Беседка в парке им. М. Ганди
Беседка. Фото: пресс-служба акимата Алматы
  • Установлены 5 питьевых фонтанов.
  • Детскую площадку адаптировали для детей младшего возраста.
Парк имени М. Ганди
Вход в парк им. Ганди. Фото: пресс-служба акимата Алматы
  • Для прогулок с домашними животными в парке появилось больше места. Площадку для выгула увеличили до 800 квадратных метров.
  • Более двухсот фонарей освещает парк в вечернее время.

Парк был заложен в начале 1970-х годов. В октябре 2003 года в восточной части парка установили памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. После установки памятника парк получил свое нынешнее название.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы появились два новых парка в канун Дня Республики. Один из них расположился под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй – в логу в микрорайоне Айнабулак-1.

В марте этого года началось строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Его завершение, по словам акима Ерболата Досаева, планируется в конце этого года.

В конце октября стало известно, что в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района начали строительство сквера площадью 0,8 гектара. Ранее жители жаловались на нехватку детских игровых площадок, прогулочных зон, аллей и скверов.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Махатма Ганди – индийский юрист, политик, общественный деятель и писатель, ставший лидером националистического движения против британского господства в Индии.

Получил всемирное признание благодаря своей доктрине ненасильственного протеста (сатьяграха), направленной на достижение политического и социального прогресса. Родился 2 октября 1869 года, умер 30 января 1948 года в Дели, Индия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046781-kak-preobrazilsya-park-gandi-v-almaty-posle-blagoustroystva-foto/

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