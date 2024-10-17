Новый сквер построили на заброшенном участке в Алматы (фото)

По просьбам жителей на заброшенном участке в микрорайоне Алатау города Алматы построен новый сквер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным пресс-службы, ранее участок, расположенный по улице Ибрагимова, был заброшенным, а теперь здесь создано новое общественное пространство.

"По проекту проведены комплексные работы: установлены новые игровые и спортивные комплексы, скейт-площадка. Для комфортного отдыха предусмотрена зона отдыха, оборудованная беседками и скамьями.

Особое внимание уделено озеленению территории общей площадью 0,6 га: высажены различные виды деревьев и цветов. Для поддержания здорового вида и ухода за насаждениями предусмотрена система автоматического полива", - говорится в сообщении госоргана.

Новый сквер в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новый сквер в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на территории сквера проведены сети водоснабжения, наружное освещение для обеспечения безопасности, а также предусмотрено техническое помещение для обслуживания объектов инфраструктуры.

Новый сквер в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новый сквер в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что микрорайон Алатау находится в 25 км от Алматы. Образован в 1957 году.

Ранее Алатау был поселком и входил в состав Алматинской области. Около 30 лет назад был присоединен к Медеускому району Алматы и получил статус микрорайона.

Осенью прошлого года стало известно, что в микрорайоне Карасу Алатауского района Алматы появится сквер, который планируется разбить на месте пустыря. Также там будет расположена пешеходная аллея и сделано озеленение.

Тогда же сообщалось, что в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района Алматы начали строительство сквера площадью 0,8 гектара.

В конце прошлого года в Алматы также завершилось благоустройство парка имени Ганди. Там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.

В декабре в акимате Алматы сообщили, что в 2024 году в Алматы создадут три новых парка, также планируется реконструкция еще нескольких парковых зон - в микрорайонах Ожет, Кемель и вдоль русла реки Боралдай, а также реконструкция и благоустройство 3 существующих парковых зон - в роще Баума, парке первого президента, вдоль набережной реки Большая Алматинка.

А в феврале стало известно о том, когда появится парк на месте снесенной резиденции президента в Алматы.