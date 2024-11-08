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"Возрастает риск": в МВД обратились к казахстанским автомобилистам

Опубликовано:

Трасса в снегопад
Трасса. Иллюстративное фото: Antonio Hugo Photo/Getty Images

В связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"С изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить о безопасном поведении на дорогах. Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля - все это может стать причиной аварий", - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В ведомстве озвучили ряд рекомендаций:

  • Убедитесь в технической исправности автомобиля. Проверьте состояние тормозной системы, щеток, стеклоочистителей, а также уровень жидкости омывателя, так как видимость может резко ухудшаться из-за снега и льда;
  • Используйте зимнюю резину. Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет вашим колесам противостоять скольжению на гололеде. Согласно техрегламенту в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами;
  • Соблюдайте дистанцию. В зимнее время необходимо увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства. На скользкой дороге тормозной путь может увеличиваться в несколько раз;
  • Будьте внимательны к другим участникам движения. Пешеходы также нуждаются во внимании и понимании. Помните, что даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия;
  • Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем;
  • Планируйте свой маршрут заранее. Изучите прогноз погоды и выбирайте дороги, также внимательно следите за уведомлениями о закрытии загородных дорог. В случае их ухудшения ограничьте выезд за пределы населенных пунктов.
  • Осторожно с торможением. На скользких дорогах лучше использовать плавные и постепенные торможения. Избегайте резких движений.

"Соблюдение ПДД - это ваша ответственность и проявление заботы о жизни и здоровье других людей. Берегите себя и удачи на зимних дорогах!" - подытожила Боранова.

На днях сообщалось, что ограничения движения ввели на некоторых автодорогах Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Накануне ограничения движения на нескольких участках автодорог ввели накануне в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий.

Также в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи.

А в Астане из-за ухудшения погодных условий было решено перевести на удаленку учеников первой и второй смены. Кроме того, сегодня в столичных районах Алматы и Сарыарка жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра - ведутся работы по восстановления электроснабжения.

В последние дни на большую часть Казахстана обрушился ураган. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. Как казахстанцы справлялись с непогодой - мы писали тут.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.

В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184858-vozrastaet-risk-v-mvd-obratilis-k-kazahstanskim-avtomobilistam/

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