Ураган обрушился на Казахстан: как в регионах переживали непогоду (видео)

В последние дни на большую часть Казахстана обрушился ураган. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. Как казахстанцы справлялись с непогодой - в материале телеканала КТК.

В Карагандинской области ураган не стихал несколько дней подряд. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, и это выглядело жутко, отмечают журналисты. Крыши домов летали словно игрушечные, стихия легко обрывала провода.

Вчера без света остались 100 жилых высоток и 43 организации. Школьников экстренно перевели на дистанционку – слишком высок риск получить увечья на улице.

"Очень было страшно! Такой грохот – неизвестно, что было. Так как я работаю в оружейной палате, знаете, всё что угодно могло произойти. Но, знаете, грохот был просто – шоковое состояние. Мы сидели, боялись выйти, потому что не знали что здесь. Потому что там внутри немного потолок просел", - поделилась горожанка Ольга Погромская.

Коммунальщики и энергетики работают нон-стоп. Подачу электричества в городе уже восстановили. А вот с остальным придется подождать.

Серьезные потери понесли автовладельцы. Обломки крыш и деревьев буквально валились с неба.

На западе страны трассы закрыты из-за гололеда. Спасатели дежурят круглые сутки: то и дело вызволяют беспечных автомобилистов. В ночь на четверг в степи искали двух сельчан. Они отправились разыскивать скот и сами потерялись из-за плохой видимости.

"За прошедшие сутки силами и средствами департамента по ЧС проведены семь аварийно-спасательных работ и три поисково-спасательных работы. Просим жителей области и гостей смотреть наши объявления в мобильном приложении «Дармен». Мы там ежеминутно выкладываем ситуацию по области", - проинформировал и. о. начальника управления ДЧС Актюбинской области Аслан Арзымбетов.

Наготове и экстренные службы на севере страны. В среду там всего за несколько часов выпала месячная норма снега. Из-за плохой видимости машины слетали с трасс.

В ближайшие дни в СКО снова ждут метель, морозы до минус 15. А дальше – потепление и коварный гололед.

"Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов, а также необходимую дистанцию. Также необходимо следить за SMS-оповещением. При ухудшении погодных условий не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов", - предупредил казахстанцев старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО Азамат Жамуков.

Синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода продолжит испытывать казахстанцев на прочность.

Источник: КТК