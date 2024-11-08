Ураган обрушился на Казахстан: как в регионах переживали непогоду (видео)
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В последние дни на большую часть Казахстана обрушился ураган. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. Как казахстанцы справлялись с непогодой - в материале телеканала КТК.
В Карагандинской области ураган не стихал несколько дней подряд. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, и это выглядело жутко, отмечают журналисты. Крыши домов летали словно игрушечные, стихия легко обрывала провода.
Вчера без света остались 100 жилых высоток и 43 организации. Школьников экстренно перевели на дистанционку – слишком высок риск получить увечья на улице.
"Очень было страшно! Такой грохот – неизвестно, что было. Так как я работаю в оружейной палате, знаете, всё что угодно могло произойти. Но, знаете, грохот был просто – шоковое состояние. Мы сидели, боялись выйти, потому что не знали что здесь. Потому что там внутри немного потолок просел", - поделилась горожанка Ольга Погромская.
Коммунальщики и энергетики работают нон-стоп. Подачу электричества в городе уже восстановили. А вот с остальным придется подождать.
Серьезные потери понесли автовладельцы. Обломки крыш и деревьев буквально валились с неба.
На западе страны трассы закрыты из-за гололеда. Спасатели дежурят круглые сутки: то и дело вызволяют беспечных автомобилистов. В ночь на четверг в степи искали двух сельчан. Они отправились разыскивать скот и сами потерялись из-за плохой видимости.
"За прошедшие сутки силами и средствами департамента по ЧС проведены семь аварийно-спасательных работ и три поисково-спасательных работы. Просим жителей области и гостей смотреть наши объявления в мобильном приложении «Дармен». Мы там ежеминутно выкладываем ситуацию по области", - проинформировал и. о. начальника управления ДЧС Актюбинской области Аслан Арзымбетов.
Наготове и экстренные службы на севере страны. В среду там всего за несколько часов выпала месячная норма снега. Из-за плохой видимости машины слетали с трасс.
В ближайшие дни в СКО снова ждут метель, морозы до минус 15. А дальше – потепление и коварный гололед.
"Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов, а также необходимую дистанцию. Также необходимо следить за SMS-оповещением. При ухудшении погодных условий не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов", - предупредил казахстанцев старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО Азамат Жамуков.
Синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода продолжит испытывать казахстанцев на прочность.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184698-uragan-obrushilsya-na-kazahstan-kak-v-regionah-perezhivali-nepogodu-video/