Непогода в Казахстане: республиканские трассы закрыли в нескольких областях

Ограничения движения ввели на некоторых автодорогах Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:

6 ноября 2024 года в 18:00 в Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения А-2 "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового;

на участке автодороги республиканского значения А-2 "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового; 6 ноября 2024 года в 19:00 в Костанайской области на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 339-377 (от города Аркалык до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспорта;

на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 339-377 (от города Аркалык до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспорта; 6 ноября 2024 года в 19:00 в Акмолинской области на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 377-440 (от границы Костанайской области до города Державинск) для всех видов автотранспорта.

на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 377-440 (от границы Костанайской области до города Державинск) для всех видов автотранспорта. 6 ноября 2024 года в 17:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Актобе-Мартук-граница РФ" км 23-64 (от АЗС ЭкоОйл до АЗС Лидер) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта.

в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Актобе-Мартук-граница РФ" км 23-64 (от АЗС ЭкоОйл до АЗС Лидер) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта. 6 ноября 2024 года в 17:00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Самара-Шымкент" км 776-965 (участок от Актобе до поселка Карабутак) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта.

Отметим, что в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

В Астане из-за непогоды опрокинулась автобусная остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, стало известно о сокращении уроков в школах.

В целом по Казахстану в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В ряде регионов синоптики прогнозируют морозы.