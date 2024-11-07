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Два авто с людьми застряли в сугробе в степи Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области спасатели пришли на помощь мужчинам, которые заблудились в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

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Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уехали проверить скот и заблудились.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заявителей.

Кроме того, на обратном пути они увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу, которые были эвакуированы и спасены.

Данные граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184164-dva-avto-s-lyudmi-zastryali-v-sugrobe-v-stepi-aktyubinskoy-oblasti-video/

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