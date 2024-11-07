Непогода в Казахстане: более 700 машин сопроводили полицейские в Акмолинской области

Ограничения движения на нескольких участках автодорог ввели накануне в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Для скопившегося на дорогах транспорта подразделениями патрульной полиции было организовано сопровождение.

По информации стрижей порядка, в результате из Астаны до Щучинска было сопровождено 150 автомашин (100 легковых и 50 грузовых транспортных средств). А из Щучинска в Астану - 574 автомашины (360 легковых и 214 грузовых автомобиля).

Полицейские призвали водителей не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий, тем самым, вы обезопасите себя и других участников дорожного движения.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане было принято решение ввести ограничения на дорогах республиканского значения в ряде областей страны, в том числе в Акмолинской области.

Минувшей ночью в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи.

А в Астане из-за ухудшения погодных условий было решено перевести на удаленку учеников первой и второй смены. Кроме того, сегодня в столичных районах Алматы и Сарыарка жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра - ведутся работы по восстановления электроснабжения.