Время ожидания двух автобусных маршрутов сократят в Астане

С 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавляются по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается в АО "City Transportation Systems", с 4 ноября, в целях улучшения обслуживания общественным транспортом, на городские маршруты №11 и №26 добавляются по 2 автобуса.

Теперь в будние дни на маршруте №11 будет курсировать 13 автобусов, на маршруте №26 - 20 автобусов.

Это позволит сократить время ожидания пассажирами автобуса, отмечает пресс-служба компании. Так, интервал маршрута №11 сократится с 13-22 минут до 11-20 минут, а маршрута №26 - с 8-15 минут до 6-15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что с 6 октября в Астане начали курсировать новые экспресс-маршруты №501 и №502, которые направлены на сокращение времени в пути.

Маршрут № 501 едет от улицы 150-летия Абая до международного аэропорта. Маршрут № 502 курсирует от железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".

Также в CTS сообщали, что с 26 октября общественный транспорт Астаны пополнился еще тремя новыми экспресс-маршрутами - №503, 504 и 505.

503 маршрут соединяет конечные пункты "Астанаинерт" и железнодорожный вокзал "Нурлы жол". Экспресс-маршрут № 504 соединяет улицу И. Жансугурова и ЖК "Жагалау". Еще один экспресс-маршрут, №505, связывает мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау".

До этого в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

Также мы писали, что с 28 сентября в Астане изменилась схема движения автобуса № 81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра.

А в августе текущего года Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны Үркер и Отау, охватив ТРЦ "Сарыарка", мечеть "Хазрет Султан", детскую городскую больницу №2.