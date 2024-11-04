"Мое личное мнение": почему аким области Абай не выступил против единого часового пояса

На брифинге в СЦК сегодня акима области Абай спросили, почему он не поддержал жителей своего региона, которые были против изменения часового пояса из-за ранней темноты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в 16:00 в области Абай уже сумерки, из-за чего жители региона вынуждены возвращаться домой из учебных заведений и работы в темноте, и спросили, почему аким не поддержал мнение граждан о том, что это время им не подходит.

"В 16:00 еще не сумерки. Во-вторых, что касается моего личного мнения, опять-таки ко всему надо попробовать, привыкнуть, да? Надо хотя бы год пройти, посмотреть и через год сказать - да плохо или не плохо.

Я вам скажу, у нас соседние государства гораздо больше нас, и при этом у них всего один часовой пояс, то есть люди каким-то образом к этому приноровились, поэтому давайте год пройдет, и потом посмотрим. Это мое личное мнение. Что касается мнения, как государственного служащего, я скажу, что есть уполномоченный орган - это министерство торговли. Я рекомендую вам адресовать вопрос туда", - ответил аким Нурлан Уранхаев.

Журналисты спросили его, почему он не захотел или не смог проявить свою политическую волю в этом вопросе.

"В игру слов давайте играть не будем, я свое личное мнение сказал, что касается остального - есть уполномоченный орган по этому вопросу", - ответил аким.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.