Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мое личное мнение": почему аким области Абай не выступил против единого часового пояса

Опубликовано:

Человек настраивает часы
Часы. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК сегодня акима области Абай спросили, почему он не поддержал жителей своего региона, которые были против изменения часового пояса из-за ранней темноты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в 16:00 в области Абай уже сумерки, из-за чего жители региона вынуждены возвращаться домой из учебных заведений и работы в темноте, и спросили, почему аким не поддержал мнение граждан о том, что это время им не подходит.

"В 16:00 еще не сумерки. Во-вторых, что касается моего личного мнения, опять-таки ко всему надо попробовать, привыкнуть, да? Надо хотя бы год пройти, посмотреть и через год сказать - да плохо или не плохо.

Я вам скажу, у нас соседние государства гораздо больше нас, и при этом у них всего один часовой пояс, то есть люди каким-то образом к этому приноровились, поэтому давайте год пройдет, и потом посмотрим. Это мое личное мнение. Что касается мнения, как государственного служащего, я скажу, что есть уполномоченный орган - это министерство торговли. Я рекомендую вам адресовать вопрос туда", - ответил аким Нурлан Уранхаев.

Журналисты спросили его, почему он не захотел или не смог проявить свою политическую волю в этом вопросе.

"В игру слов давайте играть не будем, я свое личное мнение сказал, что касается остального - есть уполномоченный орган по этому вопросу", - ответил аким.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182764-novoe-vremya-ne-podhodit-regionu-pochemu-akim-oblasti-abay-ne-vystupil-protiv-edinogo-chasovogo-poyasa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie