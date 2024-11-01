"Была недостоверная информация от акима Сарани": глава региона о срыве отопительного сезона

Аким Карагандинской области провел прямой эфир с жителями региона, в ходе которого ответил и на актуальные вопросы об отопительном сезоне в Сарани, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, жители Карагандинской области задали свои вопросы главе региона Ермаганбету Булекпаеву. Прямой эфир прошел на одном из телеканалов.

Во время трансляции операторы сall-центра приняли около 70 звонков и сообщений. Часа прямого эфира не хватило, чтобы ответить на все вопросы. Но без внимания не останется ни одно обращение.

Ермаганбет Булекпаев объяснил ситуацию с центральной котельной Сарани.

"Новая котельная строилась 13 лет. Сейчас идут пусконаладочные работы. Центральная котельная подает тепло на 102 дома. На теплоисточнике сейчас из четырех котлов работают два.

При запуске котельной были технические неполадки, связанные с насосным оборудованием. Еще летом акиму города было поручено для подстраховки подготовить локальные котельные. По его докладам, они были готовы. Но информация оказалась недостоверная. В итоге позже запустили эти котельные", - отметил аким области.

Ермаганбет Булекпаев заверил, что ситуация с отоплением Сарани находится на его личном контроле.

Ежедневно в городе находится первый заместитель акима региона. Поступающие жалобы стараются решать оперативно.

Большая часть вопросов касалась коммунальной и социальной сфер, дорог, благоустройства.

Жители обращались и с частными проблемами. К примеру, карагандинка пожаловалась на подтопление дома на улице Искры в Пришахтинске. По ее словам, неизвестно, откуда идет вода, и ситуация не решается уже два месяца. Ермаганбет Булекпаев сразу же в прямом эфире поручил акиму города принять меры: выехать на место и разобраться.

Все обращения, не прозвучавшие в эфире, будут рассмотрены, и ответы опубликуют на официальных аккаунтах акиматов.

Напомним, в начале октября аким Сарани Еркин Баулыков прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные включились в работу. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже выяснилось, что из-за перебоев принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону. А аким Сарани Еркин Баулыков был снят с занимаемой должности.