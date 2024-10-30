"Никогда не использовал страховку": казахстанец рассказал, как выполняет экстремальные трюки на высоте

Казахстанец Галымжан Ауесбай прославился благодаря своим необычным трюкам - молодой человек балансирует стоя на руках на вершине "башни" из стульев в красивейших местах республики, передает NUR.KZ.

Видео экстремального трюка облетели соцсети - рискованный номер Галымжан впервые продемонстрировал на Шымбулаке, затем повторял его в урочище Бозжыра, в Чарынском каньоне и даже на крыше здания в городе. Невероятная высота, опасная постановка стульев, грациозность акробата - все это привлекает внимание публики.

Галымжан родом из села Казыгурт Туркестанской области. С детства он занимался спортом - вольной борьбой, что помогло поддерживать физическую форму, необходимую для столь сложных трюков.

Свой номер, ставший уже визитной карточкой 28-летнего акробата, он придумал, учась на втором курсе Академии имени Жургенова, и с тех пор отрабатывал его.

"Первое видео мы снимали на Шымбулаке. Я готовился к нему месяц, потому что у меня был лишний вес. За месяц я сбросил 10 килограммов, каждый день тренировался, стоял на руках. Часто я сталкиваюсь с проблемой - мне мешает ветер, он усложняет задачу. В безветренную погоду можно работать спокойно", - отмечает молодой человек.

По словам Галымжана, стоять на руках могут все. Отдельной сложностью является балансировка наверху "башни", выстроенной из стульев, которые устанавливаются один на один. Верхний стул, как правило, установлен под наклоном, что вызывает волнение даже просто при просмотре видео.

"Стоять наверху, где 11 или 16 стульев - это очень сложно, потому что совсем другой баланс. Я держу двойной-тройной баланс, потому что стулья на месте не стоят - они шатаются. А я уже чувствую это своим телом", - делится Галымжан.

Однако акробат отмечает, что совершенно не испытывает страха во время выполнения трюка.

"Я работаю над номером уже 10 лет, поэтому уже выработалась привычка. Я работаю со спокойной душой, уверенный в себе. Также я никогда не использовал страховку, но каждый раз, когда я снимаю такие видео, я предварительно звоню маме и получаю ее благословение. Я считаю, это защищает меня. К тому же, каждый трюк я начинаю с молитвы", - рассказывает казахстанец.

К слову, его родители поначалу были против столь опасного занятия сына, говорит Галымжан, и просили парня оставить эти трюки. Но со временем они привыкли и стали верить в его сноровку.

Впрочем, травмы за эти годы действительно случались - по словам молодого человека, он несколько раз падал, ломая руку, ногу, ребро. Однако восстановившись, снова залезал на высоту.

"Меня мотивирует мое желание оставить в истории свое имя. К тому же, я хочу поставить рекорд, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса - сейчас идет обсуждение, и если все получится, мы удивим казахстанцев", - отмечает Галымжан.

Пока же он тренируется два-три раза в неделю и… выступает на тоях и концертах, продолжая радовать казахстанцев захватывающими видео своих умений.