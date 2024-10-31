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В Генпрокуратуре прокомментировали слова депутата о владельцах рынка "Алтын Орда"

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Рынок "Алтын Орда"
Рынок "Алтын Орда". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замгенпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах сената прокомментировал недавнее заявление депутат мажилиса о захвате сотрудниками ДЭР Алматы рынка "Алтын Орда", передает корреспондент NUR.KZ.

Запрос об этом в мажилисе ранее озвучивал депутат Абзал Куспан.

"В 2022 году президент поручил акиму Алматы и акиму Алматинской области навести порядок на рынке "Алтын Орда". У акимов, на самом деле, нет полномочий для этого. Они сейчас и на результаты тендера никак не могут повлиять. Вся власть на сегодняшний день сконцентрирована в руках правоохранительных органов. После того как президент дал поручение, ДЭР города Алматы возбуждает уголовное дело и в течение двух месяцев руководство ДЭР, которое расследует это дело, присвоили себе.

Если до этого власти обвиняли Болата Назарбаева в захвате рынка «Алтын Орда", то в процессе расследования, сами же правоохранители взяли и присвоили. (…) В течение суток следователь снимает с ареста, и в это время руководство переписывает себе. Получается, если мы все это время обвиняли Болата Назарбаева, то теперь можем смело обвинять руководство ДЭР города Алматы", - сообщал депутат.

Замгенпрокурора Галымжан Койгелдиев сообщил, что по данному факту было проведено расследование.

"По вопросу, касающемуся рынка "Алтын Орда", а именно его захвата сотрудниками ДЭР Алматы, было проведено расследование. Никаких действий, связанных с рейдерским захватом, не подтвердилось. Я основываюсь на тех моментах, которые были в рамках следствия", - заявил замгенпрокурора.

Стоит отметить, что за последние несколько лет рынок "Алтын Орда" не раз оказывался в центре скандалов.

В феврале 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды", а в апреле того же года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

В августе прошлого года сотрудники ДГД по Алматинской области выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда". А в ноябре больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях.

В декабре 2023 торговцы заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но ничего не получили. Однако юрист рынка заявил, что всем, кого признали потерпевшими, дадут бутики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181056-v-genprokurature-prokommentirovali-slova-deputata-o-vladelcah-rynka-altyn-orda/

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