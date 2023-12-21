Новый скандал на "Алтын Орде": торговцы заявили, что отдали 1,5 млрд за призрачный павильон

Рынок "Алтын Орда" вновь попал в скандал – торговцы заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но до сих пор ничего не получили, передает сайт телеканала КТК.

Торговцы рынка "Алтын Орда", расположенного в Алматинской области, заявили, что около года назад на территории пообещали построить новый павильон. По информации телеканала, в затею вложились примерно 300 человек, отдавшие от 2 до 25 млн тенге.

"Я вложила 4 миллиона. За год ничего не сделали. Строительство почти стояло на месте. Когда приходят корреспонденты или что-либо, трактора просто стоят. Сейчас хотя бы двигаются. Получили статус пострадавших, но нам не выдают постановление, чтобы получить постановление. Мы снова собрались ходить. Без постановления мы не можем получить договор", – говорит одна из предпринимательниц.

Как рассказал юрист пострадавших в беседе с телеканалом, частная компания, пообещавшая квадратные метры, не имела права собирать деньги. При этом общая сумма, которую отдали за призрачные павильоны, как сообщается, превышает полтора миллиарда тенге.

Деньги людям не вернули, по данному факту в полиции расследуют дело по уголовной статье "Мошенничество".

Наряду с этим на территории самого рынка наконец началось строительство многострадального павильона – предприниматели просят ускорить оба процесса.

"Всем, кого признали потерпевшими, дадут бутики. Сейчас пришла новая строительная компания, месяц назад. Они работают по техплану. С предыдущими мы расторгли контракты. В наших интересах быстрее закончить стройку. Здесь ранее была управляющая компания Altyn Orda new Сompany. Деньги собирались с предпринимателей незаконно, никаких разрешений у них не было", – говорит юрист рынка "Алтын Орда" Избасар Утеулин.

Источник: КТК

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды".

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

Ранее на "Алтын Орде" разгорелся очередной скандал – продавцы канцелярских товаров заявили, что их разместили там, где совершенно нет проходимости. В администрации рынка пояснили, что планировали объединить их всех в одном месте, чтобы создать равные условия для торговли. Однако предприниматели не смогли прийти к согласию, поэтому каждому разрешили остаться на своих местах.

В августе сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда".

В ноябре на рынке разгорелся очередной скандал – больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях.