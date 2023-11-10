Очередной скандал на рынке "Алтын Орда": больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях

Торговцы скандально известного рынка "Алтын Орда" в Алматы заявил о систематических поборах и избиениях со стороны сотрудника рынка. Полиция начала расследование, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали владельцы торговых точек журналистам, администрация рынка установила новые тарифы - теперь с торговцев берут по 10 тысяч тенге за разгрузку грузовика с товаром и еще по 30 тысяч - на дополнительные нужды администрации рынка.

"Две недели назад приняли контролера, который раньше работал при бывшем руководстве, он начал свои условия устанавливать, вымогать деньги. Вчера избил нашего коллегу. Угрожает всем, кто не согласен. Еще и требует с нас сейчас выкупать наши торговые точки, мы за них уже заплатили. Невозможно это терпеть, работаем в убыток и боимся расправы от этих людей", - заявила предприниматель Гульнур Аканбаева.

Устав от постоянных угроз, продавцы подали коллективное заявление в полицию. Его подписали более 50 человек.

"Вчера утром ко мне подошел контролер Е., поздоровался, а потом нанес несколько ударов по лицу. Без причины, может, он и его помощники так развлекаются - не знаю. Такое отношение у них ко всем", - рассказал предприниматель Усен Омир

В администрации рынка заявили, что буйного сотрудника, на которого жаловались торговцы, уволили после проведения служебного расследования. Потом его задержала полиция.

"Виновный сотрудник уволен. О незаконном сборе денег мы ничего не знаем, но в обязанности контролера сбор за разгрузку автомобиля не входит. Торговцы могут обратиться в компетентные органы, если у них остались претензии", - прокомментировал представитель администрации рынка Избасар Утеулин.

Ситуацию прокомментировали и в полиции Алматинской области. В департаменте подтвердили, что задержали подозреваемого.

"Данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района по статье 293 части 2 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Задержанный гражданин М. в порядке, установленном законодательством, водворен в ИВС", - сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Как отмечает телеканал, сейчас на рынке "Алтын Орда" более 5 тысяч торговых точек. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли в Алматы и Алматинской области.

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды".

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

Недавно на "Алтын Орде" разгорелся очередной скандал – продавцы канцелярских товаров заявили, что их разместили там, где совершенно нет проходимости. В администрации рынка пояснили, что планировали объединить их всех в одном месте, чтобы создать равные условия для торговли. Однако предприниматели не смогли прийти к согласию, поэтому каждому разрешили остаться на своих местах.

В августе сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда".

Добавим, что, согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору, либо с сопротивлением представителю власти, либо неоднократно, то оно наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При применении любого вида оружия срок наказания возрастает до 3-7 лет, а в случае, если хулиганство было совершенно в составе ОПГ, виновным грозит от 5 до 7 лет колонии.