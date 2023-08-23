Новые нарушения нашли на рынке "Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, по результатам обследования ТОО "ALTYN ORDA NEW COMPANY" представило дополнительную налоговую отчетность за 4 квартал 2022 года с отражением дохода 530,4 млн тенге, НДС к уплате 63,6 млн тенге, КПН к уплате 106 млн тенге.

Всего по результатам хронометражного обследования без учета пени в бюджет поступило 169,6 млн тенге.

Так, в ходе проверки выявлены дополнительные точки (входы на рынок (ворота) и бухгалтерия) осуществления денежных расчетов без применения контрольно-кассовых машин (ККМ), в итоге зарегистрировано дополнительно 4 ККМ.

"На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы на рынке "Алтын Орда" добровольно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 742 налогоплательщика и столько же контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

Кроме этого, совместно с сотрудниками Департамента полиции по Алматинской области на рынке "Алтын Орда" также проведена тематическая (рейдовая) проверка по вопросу выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, в ходе которой установлены 12 физических лиц. Материалы по ним переданы в суд", - отметили в КГД.

Также, добавили в ведомстве, сотрудниками органов государственных доходов к административной ответственности привлечены 3 налогоплательщика:

1 - за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления;

2 - заявившие заниженную стоимость товара и реализовавшие данный товар на территории рынка "Алтын Орда".

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды".

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

Недавно на "Алтын Орде" разгорелся очередной скандал - продавцы канцелярских товаров заявили, что их разместили там, где совершенно нет проходимости. В администрации рынка пояснили, что планировали объединить их всех в одном месте, чтобы создать равные условия для торговли. Однако предприниматели не смогли прийти к согласию, поэтому каждому разрешили остаться на своих местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033577-novye-narusheniya-nashli-na-rynke-altyn-orda/