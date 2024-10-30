Суд Астаны не принял иск авторов петиции против утильсбора

Авторам петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" отказали в восстановлении процессуального срока на подачу иска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны напомнили, что 24 мая текущего года была зарегистрирована петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации", а 27 мая она поступила в адрес уполномоченного органа.

4 июня 2024 года создана рабочая группа по рассмотрению изложенных в петиции вопросов, которые провели 5 заседаний. 19 июля на официальном сайте уполномоченного органа было опубликовано окончательное решение об отказе в удовлетворении петиции.

Как сообщили в суде, 9 октября истец Б. обратился в административный суд столицы с иском о признании незаконным решения об отказе в удовлетворении требований петиции и обязании вынести благоприятный акт.

По данным суда, истцу 17 октября разъяснили, что "иски об оспаривании, о принуждении подаются в суд в течение месяца со дня вручения решения органа. Ему рекомендовали до предварительного слушания заявить ходатайство о восстановлении срока на подачу иска с указанием причин их пропуска и приложением документов, подтверждающих их уважительность.

"29 октября истец обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. В заявлении указано, что решение ответчика ему не вручалось, окончательное решение он получил с официального сайта уполномоченного органа только 16 августа 2024 года. Таким образом, срок подачи настоящего иска истекал 16 сентября 2024 года.

Однако, 16 сентября 2024 года ему не представилось возможным направить иск в виду большого количества лиц, которые принимали участие в составлении самой петиции, работали над материалами, обосновывающими доводы петиции (анализы рынка авто, заключения и т.д.). Кроме того, его представитель Ж. в период с 15 сентября 2024 года по 8 октября 2024 года находился в командировке в городе Жезказган в виду участия в другом гражданском деле, а второй представитель Б. не могла подать иск, поскольку она не состоит в Палате юридических консультантов и не имеет полномочий на подписание административного иска", - сказано в сообщении суда.

По данным суда, пропущенный по уважительной причине срок на подачу иска может быть восстановлен судом по правилам Гражданского процессуального кодекса РК. Но в предварительном слушании не установлено оснований, при которых суд обязан восстановить пропущенный срок.

"В таком случае суду достаточно убедиться в пропуске срока на подачу иска. Доводы истца, положенные в основу ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу иска, суд посчитал безосновательными.

Доказательств уважительности пропуска срока истцом суду представлено не было. Решение по петиции своевременно размещено в общем доступе, однако своевременно правом подачи иска истец не воспользовался. Приведенные доводы не подтверждают уважительность причин пропуска срока.

Изложенное являлось основанием для возвращения иска. Определением суда от 30 октября 2024 года административный иск возвращен в связи с отказом в восстановлении пропущенного срока на предъявление иска", - разъяснили в суде.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью также высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане. А министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал вопрос об отмене утильсбора закрытым.

А накануне в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что сейчас разрабатывается новая программа утилизации автомобилей и сельскохозяйственной техники. К участию в программе предлагают допускать любые субъекты предпринимательства, осуществляющие переработку черного металла, без монополии одного предприятия.