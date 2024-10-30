Казахстанцам некуда сдавать автохлам: в Минэкологии заявили о разработке новой программы

Казахстанцы, желающие избавиться от старых авто, столкнулись с неожиданной проблемой – ветхие машины некуда сдавать. В Минэкологии прокомментировали ситуацию, передает "31 канал".

Как напомнили корреспонденты телеканала, при покупке нового автомобиля владелец обязан платить утильсбор. Однако пунктов приема старых машин в стране почти нет, а работа существующих под большим вопросом.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что сейчас разрабатывается новая программа утилизации автомобилей и сельскохозяйственной техники. К участию в программе предлагают допускать любые субъекты предпринимательства, осуществляющие переработку черного металла, без монополии одного предприятия.

"Завод, который есть в Карагандинской области, он функционирует, его забрали частные инвесторы, вкладывают в него деньги, но проблема именно в законодательной системе. Момент утильсбора завис на стадии передачи из одних рук в другие. Что касается Костанайской области – он тоже со временем перейдет в частные руки", – поделился президент ассоциации безопасности дорожного движения "Общая Дорога" Арсен Шакуов.

По задумке Минэкологии при сдаче старого авто на утиль автовладелец получит на выбор скидочный сертификат на покупку нового отечественного автомобиля или денежную компенсацию.

Поясняется, что скидочный сертификат – это документ, предусматривающий право на получение скидки на покупку произведенного и реализуемого на территории Казахстана экологически чистого транспортного средства или сельскохозяйственной техники. Скидочный сертификат действует в течение одного года с даты его выдачи.

Точных сроков, когда заработает программа, в Минэкологии пока не озвучили.

Актуальный список пунктов приема и места их расположения будет опубликован на официальном сайте оператора "Жасыл даму" после принятия проекта нормативно-правового акта.

Напомним, весной в Казахстане запустили петицию против утильсбора. В мае петиция собрала больше 50 тыс. подписей. Ее авторы заявляли, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью тоже высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане. А позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.