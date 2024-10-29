Как избежать схода оползня на склонах, объяснили алматинцам

Начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС Алматы Денис Ярцев рассказал во время брифинга на площадке РСК о том, как избежать схода оползня владельцам домов, расположенных на склонах, передает NUR.KZ.

По словам Ярцева, в осенне-зимний период из-за большого количества осадков отдельные территории города подвержены оползням как природного происхождения – переувлажнения грунта в результате осадков, так и техногенного – нарушения правил эксплуатации водопроводных сетей и канализации.

"Рекомендации жителям домов расположенных на склонах - это, в частности, следить за ливневой канализацией, стоками, следить за состоянием водопроводных и канализационных сетей, чтобы не допустить утечки воды, чтобы не произошло переувлажнения грунта и схода оползней. Это основные правила", - сообщил Ярцев.

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.