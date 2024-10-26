Шоу дронов показали в Алматы (видео)

В честь Дня Республики в Алматы показали грандиозное шоу из 850 дронов. Мероприятие прошло на двух локациях - на площади Абая перед Дворцом Республики и площади Астана перед КБТУ, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

По данным ведомства, шоу дронов посетили более 100 тысяч человек. На площади Абая было более 40 тыс. человек, на площади Астана - более 60 тыс.

С площади Абая более 500 дронов синхронно взмыли ввысь, создавая уникальные визуальные 3D-образы.

Инсталляции символизировали элементы национальной культуры и значимые моменты в истории страны. Световое шоу сопровождалось музыкальными произведениями, что добавило атмосферности и эмоциональности.

Жители и гости города увидели легендарные символы: Алтын Адам, сияющий золотыми огнями, тюльпан - символ уникальной флоры Алматы, величественного снежного барса, олицетворяющего силу и свободу, и, конечно, знаменитое алматинское яблоко - апорт, а также силуэт города с его знаковыми зданиями и горами.

С площади Астана можно было увидеть, как в небо одновременно поднялись 350 дронов.

Здесь появились изображения парящего орла, символизирующего свободу и независимость; карта Казахстана, узнаваемые достопримечательности Алматы, такие как канатная дорога, колесо обозрения и телебашня "Кок-Тобе". Также во время светового шоу был изображен символ мира и семейного благополучия шанырак, надписи "25 қазан", "Республика күні құтты болсын!" и сердечки в знак проявления любви к городу и в целом к стране.

"Шоу на площади Астана длилось порядка 20 минут и было организовано за счет спонсоров.

Организаторы отметили, что использование дронов вместо традиционного фейерверка стало не только инновационным способом празднования, но и символом стремления к технологическому развитию и экологическим инициативам. Это решение позволило создать уникальные визуальные эффекты, при этом минимизировав воздействие на окружающую среду", - рассказали в акимате.

Напомним, 25 октября в Казахстане отметили национальный праздник День Республики. В этот день 34 года назад приняли декларацию о суверенитете страны. С принятием данной декларации были утверждены такие принципы государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности.

Впервые этот день был признан праздничным в октябре 1995 года. Тогда президент Казахстана подписал указ, согласно которому дата 25 октября была объявлена национальным праздником РК - Днем Республики.

Однако в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года.

В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики вновь стал национальным праздником. В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника.