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День Республики отмечают в Казахстане

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане сегодня, 25 октября, отмечают национальный праздник День Республики. В этот день, ровно 34 года, назад приняли декларацию о суверенитете Казахстана, передает NUR.KZ.

5 октября 1990 года Верховным советом Казахской ССР была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР". С принятием данной декларации были утверждены такие принципы государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности.

Впервые этот день был признан праздничным в октябре 1995 года. Тогда президент Казахстана подписал указ, согласно которому дата 25 октября была объявлена национальным праздником РК – Днем Республики.

Однако в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников.

Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года.

В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики – 25 октября – вновь стал национальным праздником.

В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника.

В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. В эти дни по всей стране пройдут различные мероприятия. Так, в Алматы "Кок-Тобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики. Также в честь праздника в городе пройдет шоу дронов.

А в Астане 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район пирса) запустят праздничный фейерверк.

Согласно закону "О праздниках в РК", национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178503-den-respubliki-otmechayut-v-kazahstane/

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