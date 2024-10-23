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Алматинка представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Мексике (фото)

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Мисс
Мадина Альмуханова. Фото: Дирекция конкурса "Мисс Казахстан"

24-летняя обладательница титула "Мисс Вселенная Казахстан-2023" Мадина Альмуханова отправится представлять нашу страну на международном конкурсе красоты — "Мисс Вселенная-2024", передает NUR.KZ.

Конкурс пройдет 16 ноября в Мексике. Об этом стало известно во время брифинга на площадке РСК.

По словам спикеров, участие в конкурсе "Мисс Вселенная" — это не только возможность продемонстрировать красоту, но и платформа для обсуждения актуальных социальных вопросов.

К слову, Мадина планирует использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии и прав женщин.

"Я всегда мечтала представить Казахстан на мировой арене. В прошлом я спортсменка, занималась художественной гимнастикой. К сожалению, по состоянию здоровья мне пришлось уйти. Однако, спустя время так получилось, что я все равно буду представлять свою страну на мировой арене", - поделилась Мадина Альмуханова.

Головной убор и ювелирные украшения, выполненные в традиционном стиле, были созданы специально для Мадины казахстанской ювелирной компанией. На сцене конкурса она появится в нарядах, разработанных кыргызстанским дизайнером, которые подчеркнут ее национальную идентичность.

На конкурсе "Мисс Вселенная" Мадина планирует акцентировать внимание на необходимости глобальных изменений в обществе для помощи пострадавшим от бытового насилия и поддержать права женщин.

Отметим, девушка занимается моделингом с 18 лет, работая с известными мировыми брендами. Она не только завоевала множество титулов на конкурсах красоты, но и успешно окончила музыкальный колледж имени Чайковского по специальности "Хормейстер-дирижер".

Помимо прочего, Мадина профессионально поет и играет на фортепиано и мечтает выпустить свой музыкальный альбом.

Напомним, Мадина Альмуханова завоевала титул "Мисс Вселенная Казахстан-2023" в прошлом году на финале конкурса "Мисс Казахстан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177777-almatinka-predstavit-kazahstan-na-konkurse-miss-vselennaya-v-meksike-foto/

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