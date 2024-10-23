Праздничный салют на День Республики запустят в Астане

В Астане 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район пирса) запустят праздничный фейерверк в честь Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте акимата Астаны, в Астане на День Республики запустят праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса).

Место запуска салюта в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Также ведомство отмечает, что в честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т. д.

Также мы писали, что в Алматы пройдет шоу дронов в честь празднования Дня Республики Казахстан. Небо над городом преобразится в настоящий световой спектакль. Шоу дронов состоится 25 октября в 21.00 на площади Абая, перед Дворцом Республики (проспект Достык, 56) и в 21.30 на площади Астана.

Добавим, День Республики отмечается в Казахстане 25 октября. В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника.

Дата праздника привязана к значительному историческому факту: 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята "Декларация о государственном суверенитете КазССР". Это произошло на фоне кризиса и распада СССР, когда начался "парад суверенитетов" советских республик.

Декларация 25 октября 1990 года провозгласила суверенитет Казахстана и основы его существования как независимого государства.

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