Как казахстанцы будут отдыхать в октябре
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В октябре в Казахстане отмечают единственный национальный праздник – День Республики. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.
Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.
Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.
Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, – рабочий день.
Других праздничных дат в октябре нет, соответственно, дополнительных выходных не будет.
Напомним, что впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
День Республики был упразднен в 2009 году, однако в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.
Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.
Государственными праздниками в Казахстане являются:
- Новый год – 1-2 января;
- Международный женский день – 8 марта;
- Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая;
- День столицы – 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
- День независимости – 16 декабря.
Национальный праздник в Казахстане всего один – День республики, который отмечают 25 октября.
Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166211-kak-kazahstancy-budut-otdyhat-v-oktyabre/
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