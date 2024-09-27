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Как казахстанцы будут отдыхать в октябре

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Мужчина идет к Байтереку
Байтерек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре в Казахстане отмечают единственный национальный праздник – День Республики. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, – рабочий день.

Других праздничных дат в октябре нет, соответственно, дополнительных выходных не будет.

Календарь
Календарь. Скриншот: egov.kz

Напомним, что впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.

Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один – День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166211-kak-kazahstancy-budut-otdyhat-v-oktyabre/

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