Как казахстанцы будут отдыхать в октябре

В октябре в Казахстане отмечают единственный национальный праздник – День Республики. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, – рабочий день.

Других праздничных дат в октябре нет, соответственно, дополнительных выходных не будет.

Календарь. Скриншот: egov.kz

Напомним, что впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.

Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год – 1-2 января;

Международный женский день – 8 марта;

Наурыз мейрамы – 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая;

День столицы – 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;

День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один – День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.