Шоу дронов состоится в честь Дня Республики в Алматы
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В Алматы пройдет шоу дронов в честь празднования Дня Республики Казахстан. Небо над городом преобразится в настоящий световой спектакль, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.
Шоу дронов состоится 25 октября 2024 года в 21.00 на площади Абая, перед Дворцом Республики (проспект Достык, 56) и 21.30 на площади Астана. Оно заменит традиционный фейерверк, создаст уникальные визуальные эффекты, но и снизит воздействие на окружающую среду.
"Мероприятие станет ярким событием в рамках торжеств, приуроченных ко Дню Республики, и обещает захватывающее зрелище для всех жителей и гостей города. Шоу будет длиться около 20 минут, в течение которых небо над Алматы преобразится в настоящий световой спектакль", - рассказали в акимате.
Организаторы шоу дронов подготовили уникальную программу, в которой более 500 дронов синхронно взмывают в небо и создают визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости.
В акимате добавили, что шоу организовано с соблюдением всех мер безопасности.
Кроме того, 25 октября в 20.00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.
Напомним, архитектурная подсветка телебашни является частью обновленного освещения одного из символов Алматы. Ранее ее сравнили с дубайской Бурдж-Халифа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177994-shou-dronov-sostoitsya-v-chest-dnya-respubliki-v-almaty/