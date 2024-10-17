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Эзотерика

Тазы из Карагандинской области завоевала звание самой красивой в Казахстане

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Соревнования в Акмолинской области
Победители соревнований. Фото: gov.kz

В Акмолинской области завершились соревнования по шырға тарту среди казахских борзых, в которых принимали участие тазы, развивающие скорость до 70 километров в час, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, недавно завершились республиканские соревнования по шырға тарту среди казахских борзых, которые прошли в Аршалынском районе Акмолинской области.

На них тазы, развивающие скорость до 70 километров в час, соревновались на дистанции 700 метров.

Победителем в забеге стала собака из Астаны, а звание самой красивой завоевала тазы Көкқасқа из Карагандинской области.

"Это ежегодные республиканские соревнования "Асыл қазына". Мы привезли из Карагандинской области двух тазы - победителей областных состязаний. Это Көкқасқа из Шетского района и Басар из Каркаралинского района.

Наши собаки не смогли победить в забеге, но Көкқасқа заняла первое место в номинации "Самая красивая тазы". Жюри оценивало множество факторов: внешний вид, глаза, форму головы, положение ног, уши, телосложение, а также цвет, хвост и даже обращало внимание на ошейник", - пояснил представитель Федерации кумай тазы и собак тобет Карагандинской области Нурдаулет Мырзаканов.

Тазы
Тазы. Фото: gov.kz

Көкқасқа - чистокровная казахская тазы. Ей 4 года. Хозяин собаки Куаныш Советов приобрел ее у земляка, когда она была еще щенком. Вырастил, стал брать на охоту и тренироваться.

"Мы назвали ее Көкқасқа за синеватый окрас и белую полосу на лбу, которая по-казахски называется қасқа. Оба ее родителя - чистокровные казахские тазы. Көкқасқа - самка. У нее спокойный характер, она очень красивая и умная. Мы начали участвовать в соревнованиях только с прошлого года. И она сразу заняла первое место на соревнованиях в селе Кеншокы, а в этом году - на областных состязаниях, что дало нам возможность выйти на республику.

С детства увлекаюсь охотой и тазы участвует в ней вместе со мной. А также для тренировки сажусь на мотоцикл и беру собаку с собой. Не заставляю ее сильно бежать, а просто еду за ней, а она бежит в своем ритме. Тазы носится по степи, купается в реке - так и проходит наша тренировка. Я очень рад, что за два года Көкқасқа достигла таких успехов", - рассказал Қуаныш Советов.

В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак. В сентябре текущего года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Ранее Димаш Кудайберген показал серию снимков, на которых можно увидеть казахстанского певца, занимающегося традиционными кочевыми видами спорта - верховой ездой и стрельбой из лука. Кудайберген также запечатлелся с беркутом в юрте и показал своего питомца Гарышкера - это собака породы тазы, подаренная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175459-tazy-iz-karagandinskoy-oblasti-zavoevala-zvanie-samoy-krasivoy-v-kazahstane/

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