"Семья - бесценное богатство": новое фото Димаша Кудайбергена с близкими порадовало фанатов

Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев выложил в соцсети теплое семейное фото и порадовал поклонников сына, передает NUR.KZ.

"Семья - бесценное богатство", - написал Канат Айтбаев.

На фото, которое он разместил в своем блоге, запечатлены все члены семьи Айтбаевых за накрытым дастарханом. Димаш стоит позади сидящих за столом родителей, сестры и брата и приобнимает родных.

Подписчики Каната Айтбаева были благодарны ему за фото и оставили теплые отзывы.

"Мы все - счастливые люди! У всех нас две семьи! Такого нет ни у кого! Потому что Ваша семья стала родной и нам. И это тоже бесценно!", "На сто процентов прав, пусть ваша семья всегда будет счастлива вместе", "Как давно мы не видели всех Вас вместе. Вы все стали для многих из нас дорогими и очень близкими людьми", "Любимые наши", - отметили пользователи соцсети.