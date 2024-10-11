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"Семья - бесценное богатство": новое фото Димаша Кудайбергена с близкими порадовало фанатов

Опубликовано:

Димаш Кудайберген с семьей
Димаш Кудайберген с семьей. Фото: instagram.com/kanat_sveta_aitbayevtar

Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев выложил в соцсети теплое семейное фото и порадовал поклонников сына, передает NUR.KZ.

"Семья - бесценное богатство", - написал Канат Айтбаев.

На фото, которое он разместил в своем блоге, запечатлены все члены семьи Айтбаевых за накрытым дастарханом. Димаш стоит позади сидящих за столом родителей, сестры и брата и приобнимает родных.

Подписчики Каната Айтбаева были благодарны ему за фото и оставили теплые отзывы.

"Мы все - счастливые люди! У всех нас две семьи! Такого нет ни у кого! Потому что Ваша семья стала родной и нам. И это тоже бесценно!", "На сто процентов прав, пусть ваша семья всегда будет счастлива вместе", "Как давно мы не видели всех Вас вместе. Вы все стали для многих из нас дорогими и очень близкими людьми", "Любимые наши", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2173254-semya-bescennoe-bogatstvo-novoe-foto-dimasha-kudaybergena-s-blizkimi-poradovalo-fanatov/

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