"Красивая, потрясающая традиция": мать Илона Маска – о своем участии в "тұсау кесу"

Мэй Маск, мать знаменитого предпринимателя и изобретателя, выступила на форуме BeWoman в Алматы и поделилась впечатлениями об участии в обряде "тұсау кесу", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилось видео, на котором мать Илона Маска участвует в обряде "тусау кесу" – на кадрах было видно, как она ведет ребенка за ручку.

Своими эмоциями она поделилась в четверг на форуме BeWoman, проходящем в Алматы.

"У них потрясающая, красивая девочка - я взяла ее за руку, мы с ней прошлись… она совсем не стеснялась. Я подумала, что это красивая, потрясающая традиция", - отметила Мэй.

На том же форуме Маск рассказала о своей жизни, детях и браке с абьюзером.