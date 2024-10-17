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"Красивая, потрясающая традиция": мать Илона Маска – о своем участии в "тұсау кесу"

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Мэй Маск на форуме в Алматы
Мэй Маск на форуме в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мэй Маск, мать знаменитого предпринимателя и изобретателя, выступила на форуме BeWoman в Алматы и поделилась впечатлениями об участии в обряде "тұсау кесу", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилось видео, на котором мать Илона Маска участвует в обряде "тусау кесу" – на кадрах было видно, как она ведет ребенка за ручку.

Своими эмоциями она поделилась в четверг на форуме BeWoman, проходящем в Алматы.

"У них потрясающая, красивая девочка - я взяла ее за руку, мы с ней прошлись… она совсем не стеснялась. Я подумала, что это красивая, потрясающая традиция", - отметила Мэй.

На том же форуме Маск рассказала о своей жизни, детях и браке с абьюзером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175662-krasivaya-potryasayushchaya-tradiciya-mat-ilona-maska-o-svoem-uchastii-v-t-sau-kesu/

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