Мать Илона Маска посетила достопримечательности Алматы и попробовала конину

Мать Илона Маска Мэй Маск выступила в Алматы на Центральноазиатском женском форуме BeWoman. Там она рассказала о своей жизни, детях и браке с абьюзером, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале своего выступления 76-летняя Маск отметила, что посетила несколько знаковых мест города - собор, музей - и даже попробовала конину.

Как отметила модератор встречи, организатор форума Жанна Кан, Мэй Маск развелась с мужем из-за абьюза, переехала на другой континент и стала символом стареющей красоты.

"У меня самое счастливое время наступило. Вся моя жизнь была связана с нутрициологией, я получила степень доктора. Потом я стала супермоделью. Родители хотели, чтобы мы выросли сильными, мы спали в спальных мешках, когда переехали в пустыню (в Африке - прим. ред.), гиены приходили к нам и выли по ночам. Мы мылись с сестрой из бидона, а когда не было воды, то не могли искупаться.

Отец хотел, чтобы мы могли жить с минимальными затратами, и когда я развелась, у меня не было денег. Мы покупали одежду в секонд-хэнде. Когда мы переехали в Канаду, у меня не было денег, я начала с нуля, у нас не было роскоши. Я думала о карьере", - вспоминает Мэй Маск.

Мэй Маск. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она призналась, что хотела, чтобы дети пошли по ее стопам, став диетологами. Но они не интересовались этим.

"Мы жили в стесненных условиях, у нас была маленькая комната, мы спали на полу, но они приняли решение учиться. У них были долги, а у меня не было денег оплатить их. В итоге они ушли в те области, которые были важными для них и это делает меня счастливой мамой.

Я помню, была история, когда Илон спросил у меня, делать ему ракеты или заняться солнечной энергией, я сказала: "Займись чем-то одним". Но он меня не слушал и занялся всеми направлениями сразу", - говорит Маск.

Говоря об абьюзе, она вновь отметила, как бедно жила после развода, не будучи в состоянии позволить себе мясо, рыбу или курицу. Однако, признается женщина, она просыпалась по утрам без страха. Получив долгожданный развод, она почувствовала, как с плеч упала гора.

"Нужно рассказывать семье, друзьям, женщины многие не хотят об этом говорить. Но если жизнь такая жалкая, то нужно что-то делать. Ни в коем случае не соглашайтесь на унижения. Муж говорил: "Ты такая глупая". А я думала, как я могу быть глупой со степенью бакалавра. Он часто бил меня по лицу. Мне было 28 лет, когда я решила пойти в модельный бизнес и решила, что я могу зарабатывать. Я села в машину с детьми, уехала - и больше не возвращалась", - говорит Мэй Маск.

Она рассказала о своей маме, которая, по словам Мэй Маск, дожила до 98 лет. У родителей был счастливый брак, вспоминала спикер, они работали вместе. Когда маме было 60, ее супруг погиб в авиакатастрофе и мама долго не могла оправиться от горя. Однако потом она стала посещать уроки фотографии, принимать участие в конкурсах.

"Она выставляла картины в парке и не прекращала работать. У нее не было времени побыть с внуками, она работала до 94 лет. Она уже немного тряслась, когда рисовала, но она изучала компьютерную графику. Она старела с достоинством. Путешествовала и работала с людьми. А в тот день, когда она умерла, она смеялась", - говорит Маск.

Мэй Маск. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Говоря о своем внешнем виде, Мэй отметила, что ее тело не изменилось.

"У меня сто морщин на лице и теле, я, может, не вижу их, но глядя на себя, я говорю, что я совершенна. Не смотрите в зеркало. Моя мама не боялась морщин и старения, она была счастлива быть тем, кем она была. Посмотрите - мужчины всегда довольны собой: они ходят по пляжу, довольные собой, несмотря на изменения в фигуре. Я тоже ношу купальник", - уверяет Мэй Маск.

Она рассказала и о своих детях.

"Я плохой повар, я этим горжусь, Кимбал готовит для нас. Дочь Тоска говорила, что хочет пойти в кинематограф, хотя мы говорили, что нам нужен юрист.

Илоном мы гордимся. Он делает хорошие вещи для мира, мы его поддерживаем, но не хотели бы быть на его месте, потому что много рисков. Я вижу Илона как солнце: если близко подходишь, можешь обжечься. Он может в 12 часов ночи провести встречу - и все должны приехать", - отметила Маск.

Мэй Маск. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спикер также дала советы казахстанским женщинам, отметив, что нужно планировать, как выйти из образовавшихся проблем.

"Если вам не понравится новая жизнь, вы можете вернуться обратно. Но, может, вам понравится, а если вы потеряете какие-то преференции, значит, так тому и быть, но вы будете свободны и счастливы.

Помните, что у вас будут сложности, но вы не сдавайтесь, будьте добрыми, вежливыми, благородными, помните о тех, кто вас любит и делайте то, что вам нравится, найдите то дело, которое будет приносить удовольствие. И не отдавайте свою жизнь другим людям, которые могут вам навредить. Будьте с теми, кто любит вас, цените тех мужчин, которые ценят женщин", - заключила Мэй Маск.

Ранее мы писали, что прилетевшая в южную столицу Казахстана мать Илона Маска провела обряд "тұсау кесу" ребенку в одном из отелей города.

На своем официальном сайте Мэй Маск пишет, что сейчас она сосредоточена на выступлениях, поскольку ее книга стала бестселлером и переведена на тридцать языков. Она доступна в более чем ста странах.

"Она продолжает выступать с докладами о предпринимательстве, старении, гендерном равенстве, воспитании детей, преодолении трудностей, уверенности и здоровье на конференциях, мероприятиях и в университетах, вдохновляя аудиторию по всему миру", - написано на ее сайте.