Мать Илона Маска провела обряд "тұсау кесу" ребенку в Алматы (видео)
Опубликовано:
Прилетевшая в южную столицу Казахстана мать Илона Маска Мэй Маск провела обряд "тұсау кесу" ребенку в одном из отелей города, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео события выложила депутат маслихата Алматы Карашаш Жузеева.
"Мэй Маск провела обряд "тұсау кесу". Счастливая малышка", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как Мэй Маск берет за руку девочку в национальном наряде, с другой стороны малышку ведет, по всей видимости, ее мама.
После обряда гостье по традиции подарили шапан и национальные украшения.
Видео: instagram/karashash_juzeyeva
Напомним, ранее сообщалось, что Мэй Маск примет участие в Центральноазиатском женском форуме BeWoman, который проходит в Алматы сегодня, 17 октября.
К слову, Мэй Маск является доктором диетологии с двумя степенями магистра наук. Она более 45 лет управляет собственным бизнесом в сфере питания и предоставляет консультации.
Маск стала первым представителем Ассоциации консультирующих диетологов Южной Африки, президентом Консультирующих диетологов Канады и председателем предпринимателей в области диетологии в Академии питания и диетологии США.
Также получила награду "Выдающийся предприниматель в области диетологии" в США.
С 15 лет Мэй Маск работает моделью. В 60 лет была изображена на четырех рекламных билбордах на Таймс-сквер, что является рекордом.
В 69 лет стала самой старшей моделью CoverGirl, а в 73 года - амбассадором Dior Beauty, отмечают в пресс-службе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175563-mat-ilona-maska-provela-obryad-t-sau-kesu-rebenku-v-almaty/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.