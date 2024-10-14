Редкий и скрытный зверь попал в фотоловушку в Карагандинской области
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Редкий дикий кот - манул - был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.
Как сообщается на официальной странице ассоциации в Instagram, с осени 2023 года в регионе работали 19 фотоловушек.
Манулы попали лишь на две из них, так как большинство устройств было установлено за пределами основного ареала. Это позволило определить северную границу распространения манула в Карагандинской области.
"Вероятно, другая территория неудобна для манулов из-за обильного снега зимой", - пояснил научный сотрудник Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Илья Смелянский.
В этом регионе фотоловушки также ежегодно фиксируют присутствие других видов диких кошачьих - рысей. Помимо этого, в объективы попала каменная куница, а казахстанский архар был зафиксирован в 17 из 19 ловушек. Оба этих животных занесены в Красную книгу Казахстана.
Для продолжения мониторинга распространения манула и других редких животных на территории Карагандинской области на следующий год установлено 27 новых фотоловушек.
Манул - редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50 градусов. Несмотря на это, Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал фото манула, заснятого на территории нацпарка "Чарын" в Алматинской области.
В марте текущего года снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области. Ранее в феврале на востоке Казахстана в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки также попал гуляющий посреди ночи снежный барс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174103-redkiy-i-skrytnyy-zver-popal-v-fotolovushku-v-karagandinskoy-oblasti/
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