Димаш Кудайберген показал подросшего тазы, подаренного Токаевым

Димаш опубликовал фотографии в преддверии Игр кочевников - народный артист Казахстана запечатлелся с подаренным Токаевым тазы, а также продемонстрировал спортивные увлечения, передает NUR.KZ.

Пост появился в Instagram-аккаунте Димаша перед его выступлением на церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Астане.

На фотографиях можно увидеть казахстанского певца, занимающегося традиционными кочевыми видами спорта - верховой ездой и стрельбой из лука.

Кудайберген также запечатлелся с беркутом в юрте и показал своего питомца Гарышкера - это собака породы "тазы", подаренная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Как же мы ждали эту фотосессию нашего обожаемого простого казахского парня! Невероятный!", "Артист, открывший миру красоту и широту своей родины", "Димаш - не только певец, но, прежде всего, гордый казах. Благодаря ему мы познакомились и продолжаем знакомиться с вашей прекрасной страной и культурой", "Молодец, Димаш. Свободное время нужно грамотно использовать, у тебя его и так практически нет. На природе с животными - релакс. А стрельба из лука - экстрим", - написали восхищенные поклонники народного артиста Казахстана.