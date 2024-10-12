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Полярное сияние запечатлели казахстанцы (видео)

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Полярное сияние над Казахстаном
Полярное сияние над Казахстаном. Кадр из видео: ktk.kz

Этой ночью на востоке, в центре и на западе страны небо окрасилось в розово-фиолетовые цвета полярного сияния, передает сайт телеканала КТК.

Интересно, что полярное сияние казахстанцы могли увидеть в разное время.

Например, в Катон-Карагае звездное небо стало алым ближе к 11 вечера.

В Риддере яркое сияние запечатлели в 2 ночи.

Позже фантастическими фотографиями стали делиться жители  Семея, Балхаша и Уральска. Там ночное небо окрасилось в потрясающие розово-фиолетовые тона.

Редкое явление также было зафиксировано в России, Молдове и Беларуси.

Сияющий феномен вызвала мощная магнитная буря. Специалисты прогнозируют пик интенсивности этой ночью. Цветную палитру можно будет увидеть в северных регионах. Но только если вид не скроют густые тучи, которые нависли там сегодня.

Напомним, ранее мы писали, что по сообщениям астрономов 10-12 октября на Земле прогнозируется сильнейшая магнитная буря, которая может привести к появлению полярного сияния над Казахстаном.

Также сообщалось о самом ярком астрономическом событии осени - комета Цзыцзиньшань-ATLAS приближается к нашей планете. Она окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября, будет ярче Венеры и ее можно будет увидеть невооруженным глазом из Северного полушария планеты.

Источник: КТК

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы. Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • сбои в работе навигационных систем и радиосвязи;
  • проблемы с контролем напряжения в электросетях;
  • приведение в действие систем аварийного отключения электросети;
  • сбои в работе приборов и систем;
  • усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было;
  • нарушения в работе космических кораблей и спутников.

Когда магнитные бури в октябре 2024?

Как отмечает центр прогнозирования космической погоды (NOAA), ожидается солнечная активность в диапазоне от низкого до умеренного уровня. Мобильное приложение для метеочувствительных людей Meteoagent прогнозирует магнитные бури 21-22 октября - K-Index 3 (средний).

Пики геомагнитной активности также вероятны 12 октября (G1).

Влияние и рекомендации на период магнитных бурь октября

Как пишет научное подразделение Министерства внутренних дел США, один из результатов эволюции - адаптация людей к влиянию магнитного поля. Но пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями артериального давления и метеочувствительные люди реагируют на магнитные бури. По результатам исследования группы ученых под руководством доктора Абдуллы Алабдулгадера, у них наблюдаются следующие симптомы:

  • изменение кровотока;
  • сердечная аритмия;
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
  • участившиеся эпилептические припадки;
  • повышенное артериальное давление.

В период мощных магнитных бурь возрастает число случаев инфаркта миокарда, вероятны головные боли, повышенная усталость и нарушения сна.

Чтобы защитить себя, откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и энергетиков, длительных поездок за рулем автомобиля и повышенных физических нагрузок, отложите сложные переговоры и подписание важных бумаг.

Больше гуляйте пешком, высыпайтесь и отдыхайте. Ешьте легкую пищу и пейте некрепкий чай. Принимайте успокоительные лекарственные средства и препараты от повышенного давления и других сердечно-сосудистых заболеваний, предписанные лечащим врачом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173357-polyarnoe-siyanie-zapechatleli-kazahstancy-video/

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