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Вместо сплетен на лавочке: 73-летняя әже из Шымкента с легкостью подтягивается на турнике (видео)

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Гульсара Абсаматова
Гульсара Абсаматова. Скриншот: youtube.com/@tvotyrar

Гульсара әже из Шымкента в свои 73 года каждый день с рассветом преодолевает 4,5 км до городского парка, где занимается зарядкой и даже подтягивается с легкостью на турнике, передает Otyrar.

"Вместо того, чтобы сплетничать, лучше заниматься спортом и закалять тело", - говорит Гульсара Абсаматова.

73-летняя пенсионерка с рассветом преодолевает 4,5 км за час до дендрологического парка Шымкента. А еще она с легкостью умеет подтягиваться на турнике.

Как рассказала телеканалу бабушка, она занимается спортом с юных лет, но у нее был долгий перерыв. Сейчас она делает упражнения и ведет подвижный образ жизни для настроения.

Поначалу, как призналась Гульсара әже, она стеснялась подтягиваться на турнике, а сейчас у нее уже есть единомышленники. Также пенсионерка с сожалением отмечает, что молодежь все время сидит в гаджетах.

"Спорт сближает людей. Жизнь прекрасна! Время не нужно тратить на пустое. Надо закалять себя, чтобы не болеть и не быть обузой для родных в старости", - говорит Гульсара Абсаматова.

А еще женщина талантлива в творчестве. Помимо занятий спорта, она пишет стихи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173582-vmesto-spleten-na-lavochke-73-letnyaya-zhe-iz-shymkenta-s-legkostyu-podtyagivaetsya-na-turnike-video/

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