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Будут ли казахстанцев, не желающих работать, наказывать за "тунеядство"

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Мужчина отдыхает
Мужчина. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Министра туда и социальной защиты сегодня на брифинге спросили, могут ли в Казахстане вернуть наказание за "тунеядство", которое применялось еще при СССР, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее глава ведомства предлагала ужесточать наказание для граждан, отказывающихся от работы. Жакуповой задали вопрос: намеревалась ли она вернуть советскую статью "За тунеядство".

"Я не говорила, что нужно ужесточить законодательство, я сказала: законодательно рассмотреть вопросы именно об отказе от работы.

Сегодня уже предпосылки этих норм есть. Если человек претендует на меры господдержки, например, в рамках назначения АСП, то, соответственно, лицо, которое отказалось от работы, которую ему предоставили, - мы же даем возможность: назначаем АСП плюс даем работу, - а он говорит: "Не буду работать, буду получать только АСП".

А мы ему говорим: "Извините, тогда АСП назначаться не будет". То есть вот эти вещи у нас есть. Поэтому нужно будет рассмотреть иные формы", - пояснила Жакупова.

На уточняющий вопрос, собираются ли власти вернуть статью "за тунеядство", министр ответила отрицательно.

Сегодня на правчасе в мажилисе депутат посетовал на то, что в регионах Казахстана не знают, что делать с безработными. Глава Минтруда и соцзащиты в ответ заявила, что некоторые граждане без знаний и опыта отказываются от работы за 300 тысяч тенге и требуют 800 тысяч.

В июне Жакупова рассказала, что казахстанская молодежь не хочет работать на заводах. По ее мнению, молодые люди хотят зарплату не ниже 500 тыс. тенге и чтобы был свободный график.

Еще мы писали, почему молодежь не едет работать в села, а также какие требования стали предъявлять подростки при трудоустройстве.

Однако, по состоянию на текущий месяц, в 2024 году наиболее распространенная зарплата в Казахстане составила всего 97 557 тенге. При этом больше половины граждан получают не более 300 тыс. тенге.

Кроме того, мы писали, кому в Казахстане следует задуматься о смене работы из-за низкой зарплаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174007-budut-li-kazahstancev-ne-zhelayushchih-rabotat-nakazyvat-za-tuneyadstvo/

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