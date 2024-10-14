"Люди не идут на работу за 600 тыс. тенге": Жакупова сравнила желание работать в Китае и в Казахстане

Депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что в казахстанских регионах не знают, что делать с безработными. Его поддержала глава Минтруда и привела в пример Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Комментарии прозвучали сегодня на правительственном часе в мажилисе РК.

"В регионах поднимается один вопрос - что делать с безработными. Нам говорят - у нас столько вакансий. В селе, например, люди числятся безработными и получают пособия. Понятно, когда этот человек с инвалидностью, но, когда здоровый человек получает пособие по безработице. Работы много, но никто не идет. Мы разводим лень, вот это пособие по безработице является причиной, толкает на именно такой ленивый образ жизни", - заявил депутат Анас Баккожаев.

Глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова согласилась с мнением депутата, заявив, что некоторые граждане без знаний и опыта отказываются от работы за 300 тысяч тенге и требуют 800 тысяч.

"Во-первых, социальные выплаты выплачиваются из фонда соцстрахования. Если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев. Другим гражданам такие пособия не выплачиваются. Из республиканского бюджета таких выплат нет.

Люди не идут на субсидируемую работу или иную работу, предлагаемую государством. (…) В СКО нужен сварщик, зарплата - 600 тысяч тенге. На такую работу не идут люди, не могут найти кадров.

Любовь к работе, трудолюбие мы должны воспитывать с семьи. Для сравнения, в Китае дети привлекаются к работе, то есть они с малого возраста в семье прививают любовь к труду. Это нужно регулировать не только в воспитательно-идеологической работе, но и регулировать законодательно. Нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы", - считает министр.

Добавим, сегодня мы писали о том, какие зарплаты получают работники с разным образованием в Казахстане. Специалисту с высшим образованием работодатели Казахстана готовы платить больше, чем работнику без него. Среди первых средняя зарплата более чем в полтора раза выше.

Ранее мы рассказывали о том, сколько казахстанцев зарабатывает в месяц более 1,5 млн тенге. При этом также стало известно о самой распространенной зарплате в Казахстане – она в 2024 году не достигла и 100 тыс. тенге.

Отметим, в начале октября на заседании мажилиса депутат Ислам Сункар поднял вопрос об оттоке казахстанцев в другие страны, куда они едут на черновые работы.

А в августе в Минтруда рассказали, в какие страны чаще всего выезжают казахстанцы в поисках работы. Согласно данным ведомства, 194 тыс. казахстанцев уехали с начала года. Из них порядка 162 тыс. казахстанцев выехали работать в Россию, в Польшу - 13,1 тыс., в Южную Корею - 6 тыс., в Великобританию - 5 тыс.