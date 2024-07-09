Низкие зарплаты и закредитованность: почему молодежь не едет работать в села Казахстана

Популярность программы "С дипломом – в село" падает в Казахстане. Причины кроются в низких зарплатах, отсутствии комфортного жилья и закредитованности населения. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует программа "С дипломом – в село". В рамках нее специалистам предлагается переехать из городов в сельские населенные пункты, а взамен получить государственную поддержку: подъемное пособие и жилищный кредит под 0,01%.

Таким образом государство хочет "оживить" села, которые постепенно угасают из-за отсутствия там квалифицированных работников. Всего за 14 лет действия программы, как отмечает портал Finprom, в ней приняли участие более 105 тыс. выпускников вузов, при этом каждый второй, помимо подъемных, также получил жилищный кредит.

Впрочем, в последние годы популярность программы падает.

Почему мало кандидатов

Если в 2020 году благодаря льготной ипотеке "осели" в селах порядка 5 тыс. человек, то в 2023 году такой возможностью воспользовались лишь 3,5 тыс. казахстанцев, то есть на 29,9% меньше.

Вместе с этим снижается и финансирование. Например, в 2020 году на эти цели выделялось 19,8 млрд тенге, а в прошлом году – почти на 10% меньше, или 17,9 млрд тенге. В текущем году также ожидается снижение участников – средств выделено лишь на 3,1 тыс. человек.

Популярность программы "С дипломом - в село" падает. Инфографика: finprom.kz

Снижение популярности программы "С дипломом – в село" кроется в разных экономических факторах:

зарплаты – они в сельской местности намного ниже, чем в городах; недвижимость – в селах Казахстана сложно найти комфортное жилье, с водопроводом, канализацией и газоснабжением; закредитованность – многим участникам просто не выдают льготную ипотеку из-за проблем с кредитами.

Средняя зарплата в городах Казахстана, согласно данным аналитиков, составляет 402,2 тыс. тенге, а в селах – 324,2 тыс. тенге.

Неравный уровень доходов подтверждают и сами казахстанцы – квартальные доходы средней казахстанской семьи из аула в первом квартале этого года были на 6,2% меньше, чем у городской семьи.

Средние зарплаты в селах и городах Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Примечательно, что на фоне более низких зарплат затраты жителей сельских населенных пунктов на продовольственные товары на 3,6% выше, чем у горожан, а на одежду, гигиенические принадлежности и другие непродовольственные товары – на 3,3%.

Сельчанам сэкономить удается только на платных услугах. Не исключено, что более низкие расходы на услуги связаны с тем, что в селах в принципе гораздо меньше возможностей для таких трат. Ниже оказались и затраты на кредиты.

Расходы жителей городов и сел. Инфографика: finprom.kz

А вот проблему с недостатком жилья можно решить строительством нового, однако, как отмечают эксперты, здесь тоже есть свои сложности.

Так, согласно правилам по предоставлению соцподдержки специалистам, которые решили выехать в села, стоимость одного метра жилья не должна превышать 46 месячных расчетных показателей, то есть 169,8 тыс. тенге.

При этом фактические затраты на возведение частного дома во многих регионах значительно больше указанной суммы – если обращаться к подрядчикам, средняя цена за квадратный метр составит около 207,4 тыс. тенге, что на 30,7% больше лимита. Таким образом, далеко не в каждом ауле льготного займа хватает на строительство дома.

Если же строить дом самому, то можно "уложиться" в 126,1 тыс. тенге за "квадрат", однако далеко не все могут и умеют самостоятельно строить дома и при этом снимать где-то жилье на время стройки и исправно ходить на работу.

Средние фактические затраты на строительства жилья. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, у снижения популярности программы "С дипломом – в село" есть целый ряд объективных экономических причин. Как отмечается в источнике, из-за этого некоторые казахстанцы просто не видят смысла переезжать туда, где качество их жизни может снизиться несмотря на государственную поддержку.