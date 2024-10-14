Кому в Казахстане следует задуматься о смене работы из-за низкой зарплаты

Данные статистики по средним зарплатам показывают, что некоторые профессии в Казахстане имеют наименьшие оклады. Улучшить ситуацию может повышение квалификации или смена деятельности, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно данным Бюро национальной статистики, самые низкооплачиваемые профессии в Казахстане - это рыбаки (средняя зарплата 159 943 тенге), повара (164 020 тенге) и пастухи (184 657 тенге).

Средняя медианная заработная плата в стране составляет 285 677 тенге, при этом наблюдается значительный разброс в оплате труда по регионам для одних и тех же профессий.

Казахстанцам с низкооплачиваемыми профессиями рекомендуется рассмотреть возможность бесплатного обучения новым специальностям через государственные программы, такие как образовательная платформа Skills Enbek или программа "Серебряный возраст" для лиц предпенсионного возраста.

Бюро национальной статистики опубликовало данные о заработной плате казахстанцев по основным профессиям и должностям. Так, ранее выяснилось, что чаще всего казахстанцы зарабатывают не более 100 тыс. тенге.

При этом наиболее низкие средние зарплаты оказались свойственны определенным профессиям и сферам. А казахстанцам, занятым в этих сферах, следует задуматься о возможной смене деятельности.

Специальности с самыми низкими зарплатами

Средняя медианная заработная плата в Казахстане, согласно данным статистики, составила 285 677 тенге. То есть ровно половина граждан имеют зарплату выше этой суммы, а другая половина – ниже.

Так, меньше всего в среднем по стране получают рыбаки. Их средняя зарплата оказалась равна 159 943 тенге. Наибольший оклад по данной профессии отмечен в Алматинской области (330 100 тенге), а наименьший – в области Жетiсу (85 000 тенге).

Чуть больше зарабатывают повара – 164 020 тенге в среднем по Казахстану. Лидером по размеру зарплат для этой профессии оказалась Атырауская область (247 763 тенге), а аутсайдером – Туркестанская область (114 762 тенге).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замыкают тройку лидеров в данном списке пастухи, которым в среднем по Казахстану платят 184 657 тенге. Больше всего зарабатывают пастухи Актюбинской области (250 000 тенге). А в области Жетiсу им платят меньше всего – 95 000 тенге.

Также зарплатами до 200 000 тенге в среднем по стране отметились профессии:

подсобный рабочий – зарабатывает 186 547 тенге . При этом меньше всего они получают в области Жетiсу ( 108 484 тенге ), а наибольший оклад отмечен в области Ұлытау ( 316 130 тенге );

. При этом меньше всего они получают в области Жетiсу ( ), а наибольший оклад отмечен в области Ұлытау ( ); слесарь-сантехник – 188 070 тенге в среднем. Лучше всего профессия оплачивается в Мангистауской области (257 767 тенге), в то время как в Туркестанской области им платят меньше всего (116 059 тенге).

Как бесплатно научиться новой профессии

Казахстанцы, которые хотят получить новую профессию, могут обучиться этому бесплатно с помощью государственных программ.

Например, любым желающим доступны обучающие курсы на множество профессий через образовательную платформу Skills Enbek. Они даже включают в себя специальности в сфере информационных технологий.

Переговоры с работодателем. Иллюстративное фото: Freepik.com

После прохождения курса его участник получит сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда.

В то же время гражданам предпенсионного возраста (от 50 лет) могут воспользоваться программой "Серебряный возраст" – зарплата участников субсидируется государством, что также выгодно для самих работодателей.

При этом после завершения участия в проекте работодатели обязаны трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее чем на один год или до выхода на пенсию.

Это позволяет получить помощь в трудоустройстве и накопить деньги на будущую пенсию.

Другими словами, казахстанцы с низкооплачиваемыми профессиями могут получить возможность бесплатно обучиться новым специальностям, чтобы увеличить свой доход.

Ранее мы рассказывали, сколько казахстанцев зарабатывают более 1,5 млн тенге в месяц.